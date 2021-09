Brasil x Argentina é interrompido por agentes da Anvisa para retirar jogadores que furaram quarentena

Quatro atletas argentinos entraram no País mesmo tendo estado em solo inglês nos 15 dias anteriores

Uma cena inédita ocorreu neste domingo no Brasil x Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A partida foi interrompida por volta de 5min do primeiro tempo por agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que buscavam retirar quatro atletas albicelestes.

Emiliano Martínez, Emiliano Buendía, Cristian Romero e Giovani Lo Celso são os argentinos na mira da entidade sanitária brasileira. Os quatro atuam no futebol da Inglaterra e deveriam ter cumprido de quarentena ao entrar no Brasil. Entretanto, segundo a Anvisa, mentiram na documentação ao afirmar que não estiveram no Reino Unido neste prazo.

Acompanhados por agentes da Polícia Federal, os funcionários da agência de vigilância sanitária compareceram à Neo Química Arena para levar o quarteto ainda antes da partida. Mesmo com alguns minutos de bola rolando, o jogo foi interrompido, e a seleção argentina deixou o gramado em rumo ao vestiário.

Em entrevista à Rede Globo, Antonio Barra Torres, diretor presidente da Anvisa, afirmou que a entidade buscou localizar e isolar os atletas para deportação antes da partida, mas estes não foram encontrados no hotel em que os argentinos estavam concentrados. "Era necessário verificar o cumprimento do protocolo sanitário. Acionamos a Polícia Federal, que deslocou-se ao hotel e notou-se que a equipe havia se deslocado ao estádio. O resto vocês estão transmitindo ao vivo", disse.

A regra para entrada de viajantes em solo brasileiro, prevista na Portaria Interministerial nº 655, de 2021, determina a proibição da entrada de qualquer pessoa que tenha passado nos últimos 14 dias por Reino Unido, África do Sul, Irlanda do Norte e Índia.

Martínez e Buendía atuam no Aston Villa, enquanto Romero e Lo Celso são jogadores do Tottenham, equipes da Premier League. Os jogadores em questão declararam não ter passagem por nenhum dos quatro países com restrições nos últimos 14 dias. Eles chegaram ao Brasil em Guarulhos (SP), vindo em vôo que partiu de Caracas, na Venezuela, onde a Argentina venceu os venezuelanos por 3 a 1.