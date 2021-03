Quem são os comentaristas dos canais ESPN e Fox Sports?

Depois da fusão, os profissionais passaram a integrar os times das duas emissoras, que têm um extenso quadro de profissionais; veja

O Grupo Disney tem um extenso time de comentaristas em seus canais. Desde a fusão entre ESPN e Fox Sports, os profissionais da casa fazem participações nos programas de ambas as emissoras.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Apesar do corte significativo que fez em seu quadro de profissionais, o Grupo Disney, que tem como braços esportivos os canais ESPN e Fox Sports, segue com um time bastante grande de profissionais, que se revezam nas programações das duas emissoras.

Entre os comentaristas de futebol da casa estão jornalistas de formação, ex-jogadores e ex-árbitros, que participam frequentemente da programação do canal, que conta com 24 horas de esportes. A mais nova contratação do Grupo Disney foi o ex-zagueiro Diego Lugano, que fará sua estreia no mês de março, se juntando a um time de ex-jogadores que conta com: Amoroso, Djalminha. Fábio Luciano, Silas, Zé Elias e Zinho.

Já entre os mais longevos estão Antero Greco, que faz parte da ESPN desde 1994, assim como seu colega Paulo Calçade.

Do time mais recente da emissora, estão nomes consagrados no concorrente Grupo Globo, como Abel Neto e Mauro Naves, que antes era repórter e agora trabalha como comentarista. Naves, inclusive, foi o primeiro jornalista do time da Fox a participar de um programa da ESPN após a fusão.

Alguns dos comentaristas da Disney não possuem contratos de exclusividade e, portanto, também aparecem em outros veículos, como é o caso, por exemplo, de Breiller Pires e André Kfouri, que escrevem para jornais de outros grupos. Outros, como Celso Unzelte e Paulo calçade também atuam como professores em universidades de Sào Paulo, onde fica a sede da ESPN.

A Goal fez uma lista com toda a equipe de comentarista dos canais ESPN e Fox Sports; veja.

Quem são os comentaristas do Grupo Disney?