Everaldo Marques troca a ESPN pelo SporTV; veja quem são os narradores e comentaristas do canal

Confira quem são as vozes do canal esportivo do Grupo Globo

O narrador Everaldo Marques, depois de 15 anos, vai deixar a ESPN rumo ao SporTV, conforme noticiado pelo UOL. A informação foi confirmada pela ESPN nesta segunda-feira (3), um dia depois de ele ter narrado o Super Bowl, ao lado de Paulo Antunes.

Segundo o portal, a ESPN ainda tentou apresentar uma contraproposta ao narrador, mas ele decidiu seguir ao Grupo Globo. Em um posicionamento enviado ao UOL, a emissora garante que a saída foi amigável, além de agradecer ao profissional.

“A ESPN informa que o narrador e apresentador Everaldo Marques optou por não prorrogar o seu contrato com o canal. A emissora não mediu esforços para manter Everaldo em sua equipe de jornalismo, mas respeita sua decisão. Ao longo de 15 anos, Everaldo foi exemplo de profissionalismo e comprometimento. A ESPN deseja que Everaldo siga brilhando em sua carreira e agradece por seu trabalho ao longo de todo esse tempo”, diz a nota.

No início do ano, Paulo Vinícius Coelho também passou a compor a equipe de esporte da Globo, no SporTV. Vindo da FOX Sports, PVC é um dos 13 comentáristas do canal.

Abaixo, a Goal lista o quadro de narradores e comentarista do SporTV, braço esportivo do grupo Globosat.

Narradores

O narrador Luiz Carlos Júnior é um dos mais antigos da casa, e está no SporTV desde 1991, quando o canal foi lançado no mercado brasileiro. O também veterano Jota Júnior o acompanha como um dos mais longevos do veículo.

Ex-Fox Sports, Gustavo Villani é um dos mais novos do canal, onde narra alguns dos grandes jogos da programação desde o primeiro semestre de 2018.

Luiz Carlos Júnior

Milton Leite

Jader Rocha

Julio Oliveira

Odinei Ribeiro

Eduardo Moreno

Gustavo Villani

Jota Júnior

Everaldo Marques

Comentaristas

A SporTV pode ter o reencontro de PVC com Paulo Cesar Vasconcelos, seu ex-colega de ESPN, de onde deixou em 2005 para integrar o Grupo Globo. Ele será acompanhado de outros nomes conhecidos da crônica esportiva como Mauricio Noriega e Lédio Carmona, além de Ana Thaís Matos, a primeira mulher a integrar com frequência o time de comentaristas do canal.

Já do lado dos ex-profissionais do esporte, o canal conta com Muricy Ramalho, ex-técnico de , e , Roger Flores, ex-meia com passagens por e , Ricardinho, Paulo Nunes, ídolo por e , e Dejan Petkovic, um dos melhores atletas estrangeiros a jogar no futebol brasileiro.