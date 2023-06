Quem foi Paulo Roberto Martins, o Morsa?

Comentarista trabalhou no Grupo Bandeirantes entre 2014 e 2021, participando do programa Jogo Aberto

O jornalista Paulo Roberto Martins, o Morsa, morreu na noite desta segunda-feira aos 78 anos. Ele foi vítima de problemas cardíacos. O comentarista fez seu último trabalho no programa Jogo Aberto, do Grupo Bandeirantes, e também fez história na Rádio Globo.

Nas redes sociais, a apresentadora Renata Fan, que trabalhou com Morsa na TV Band, lamentou a morte do colega: “Paulo Roberto Martins. Vou admirar e idolatras para sempre. Hoje, a vida levou você, meu amigo, para uma outra esfera. Mas a mesma vida nos brindou com um dos melhores comentaristas do Brasil. E um ser humano acima da média”, escreveu.

Morsa nasceu em 18 de janeiro de 1945, em Santos, no litoral de São Paulo. Aos 27 anos iniciou sua trajetória no meio de comunicação ao comentar partidas de futebol em uma rádio local, ganhando destaque na Rádio Gazeta de São Paulo, em 1984.

Em 2005, assumiu como chefe do Departamento de Esportes da Rádio Record. Pouco tempo depois, Paulo Roberto Martins foi contratado pela Rádio Transamérica para fazer parte da equipe liderada por Éder Luiz.

Paulo Roberto Martins ainda teve passagens pela TV Cultura e Rádio Globo, onde trabalhou por 20 anos. No Grupo Bandeirantes de Comunicação, Morsa foi contratado para participar dos programas esportivos, como Jogo Aberto e Terceiro Tempo, além de comentar partidas de futebol do canal.

No Jogo Aberto, Morsa fez sucesso ao lado de Renata Fan, Denílson Show, Chico García e o ex-goleiro Ronaldo Giovanelli. Em 2015, recebeu o Prêmio Aceesp (Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo), de melhor comentarista da TV aberta.