Quem é Renata Mendonça, comentarista da TV Globo

No amistoso entre Brasil e Canadá, o último da seleção feminina antes da Olimpíada, a jornalista estreia nos comentários na TV aberta

A transmissão da TV Globo do amistoso entre Brasil e Canadá terá a estreia de Renata Mendonça como comentarista da emissora. A jornalista de 31 anos já participou de jogos e programas no canal pago SporTV, mas fará sua primeira partida na TV aberta.

Encerrando a preparação para a Olimpíada de Tóquio, a seleção brasileira feminina joga contra uma concorrente ao ouro olímpico. A bola rola nesta segunda-feira (14) a partir das 16h (de Brasília) e Renata terá as ilustres companhias de Galvão Bueno, na narração, e Júnior, que também comentará o embate.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Renata Mendonça tem passagens pela ESPN Brasil e BBC, mas foi no Dibradoras que ela ganhou maior notoriedade. A jornalista é uma das fundadoras do portal, criado em 2015, que fala sobre futebol feminino e luta por um maior destaque da mulher no esporte.

"Cresci vendo as transmissões de futebol da Globo, as narrações do Galvão, e me apaixonei pelo jogo", disse Renata. "Mais do que realizando sonhos profissionais, estamos representando na cabine de transmissão, milhões de mulheres apaixonadas por futebol que agora começam a se enxergar trabalhando com isso também".

"Lá atrás, quis ser jornalista esportiva para estar perto do esporte que eu tanto amo. Hoje, meu objetivo na profissão vai muito além: estou aqui para que as futuras meninas saibam que elas podem fazer parte desse esporte também", completou.

O @flaviofachel já fez o convite. Segunda tem amistoso da @SelecaoFeminina na @tvglobo às 16h.



Conheci @galvaobueno ontem e ele me disse: “tá com as pernas tremendo então?”. Eu: “MUITO”. Ele: “que bom, porque o dia que não tiver isso, não tem graça”.



É ISSO. BORA 😱😍 pic.twitter.com/xTPrOA1FVS — renata_mendonca (@renata_mendonca) June 12, 2021

Além do portal Dibradoras e de comentar futebol no Grupo Globo, Renata Mendonça também é colunista de esportes no jornal Folha de S. Paulo.

A emissora carioca já conta com uma maior participação das mulheres nas transmissões do futebol. Já é comum a participação de Ana Thaís Matos nos comentários de jogos tanto em TV aberta quanto nos canais pagos. Recentemente, a Globo contratou sua primeira narradora, Renata Silveira, e já conta com a também narradora Natália Lara em seu elenco.