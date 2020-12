Quem é Índio Ramírez, jogador acusado de racismo por Gerson?

Atacante colombiano de 22 anos foi acusado de proferir injúrias raciais na partida entre Flamengo e Bahia, pelo Brasileirão

A 26ª rodada do Brasileirão teve belos jogos, goleadas e resultados importantes na briga pelo título, mas ficou marcada por um triste episódio. O meia Gerson, do Flamengo, acusou o atacante Juan Pablo Ramírez, do Bahia, de proferir injúrias raciais em sua direção ao longo da partida.

Como resultado, nesta segunda-feira (21), o Tricolor anunciou através de um comunicado oficial que o jogador colombiano, que nega “veementemente as acusações sofridas", foi afastado das atividades até que o caso seja de fato apurado e as investigações sejam concluídas.

“O atleta Indio Ramírez nega veementemente a acusação e a ele está sendo dada a oportunidade de se defender de algo tão grave. O clube entende, porém, que é indispensável, imprescindível e fundamental que a voz da vítima seja preponderante em casos desta natureza”, informou o em nota.

“Assim, decidiu afastar imediatamente o jogador das atividades da equipe até a conclusão da apuração”.

Além disso, algumas horas após a partida, o Bahia também demitiu o treinador Mano Menezes, que chegou a discutir com Gerson dentro de campo sobre a acusação de racismo.

Mas quem é Indio Ramírez?

Juan Pablo Ramírez Velásquez, mais conhecido como Índio Ramírez, foi anunciado como jogador do Bahia no dia 9 de novembro deste ano. O jovem de 22 anos chegou com um contrato de empréstimo válido até o final de 2021, com opção de compra ao final do vínculo.

Natural da cidade de Rionegro, na , o atacante iniciou sua carreira nas categorias de base do Leones FC, de sua cidade natal. Então, após fazer algumas partidas pelo time principal, foi contratado pelo Atlético Nacional de Medellin, em 2015, mas acabou sendo integrado novamente às categorias de base de seu novo clube.

Sua estreia entre os profissionais da nova equipe aconteceu um ano depois, justamente na temporada em que o Atlético Nacional conquistou a Libertadores da América. Sem muito espaço na forte equipe campeã da América, que contava com nomes como Miguel Borja, que pode retornar ao Palmeiras, e Alejandro Guerra, o atacante foi emprestado a algumas equipes do futebol colombiano.

Então, após passagens rápidas e sem muito destaque por Atlético Bucaramanga, Deportivo Pasto e Leones, novamente, ele retornou ao Atlético Nacional em 2018. Em mais duas temporadas em Medellin, Índio Ramírez fez 41 partidas pela equipe e marcou três gols. Mesmo recebendo mais oportunidades no clube, o atacante retornou por empréstimo ao Atlético Bucaramanga, onde fez apenas uma partida até o Bahia aparecer como novo destino.

Agora, a acusação de racismo será investigada pelo STJD e internamente pelo Bahia, até que qualquer decisão mais séria seja tomada. Caso a injúria racial seja de fato confirmada, sua passagem pelo Bahia deve ser mais uma sem muito brilho dentro de campo.