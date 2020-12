Gerson, do Flamengo, acusa jogador do Bahia de racismo: “isso eu não aceito”

Volante do Flamengo demonstrou revolta após discussão com o colombiano Juan Pablo Ramirez

Flamengo e Bahia fizeram um duelo quente neste domingo (20), quando o rubro-negro venceu por 4x3 em partida cheia de reviravoltas. Apesar do jogão, o encontro ficou marcado por uma acusação de racismo contra o colombiano Juan Pablo Ramirez.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Ao final da partida, o volante Gerson falou sobre o jogador do , autor do primeiro gol do tricolor, que teria cometido uma injúria racial durante uma discussão.

Mais times

“Quero falar uma coisa: tenho muitos jogos como profissional e nunca vim falar nada porque nunca sofri esse preconceito. Quando tomamos um gol, o Bruno Henrique ia chutar uma bola, o Ramirez reclamou e fui falar com ele, que disse: "Cala a boca, negro". E o Mano precisa aprender a respeitar as pessoas”, disse Gerson.

O episódio ocorreu no início do segundo tempo. Revoltado com a situação, Gerson chegou a discutir com o treinador do Bahia, Mano Menezes, a quem cobrou respeito.

Mais artigos abaixo

Ainda no primeiro tempo, aos 10 minutos, Gabigol terminou expulso por Flávio Rodrigues de Souza, após xingar o árbitro. Mesmo com um jogador a menos, o Fla chegou ao segundo gol, mas sofreu a virada aos 14 do segundo tempo, com três gols do Bahia marcados em nove minutos.

Já nos momentos finais, quando a partida parecia definida, Pedro marcou o gol de empate e deu um passe magistral para Vitinho, que virou aos 45, selando a vitória do em um dos jogos mais movimentados da temporada até aqui.

O jurídico do Flamengo está acompanhando de perto a questão da injúria racial ao Gerson e totalmente à disposição do atleta. Apesar dos pesares desse absurdo, parabéns ao time pela vitória heroica com 1 a menos. 🔴⚫ — Rodrigo Dunshee de Abranches (@roddunshee) December 20, 2020

Em publicação no Twitter, o VP geral do Flamengo, Rodrigo Dunshee de Abranches, afirmou que o setor jurídico do clube está a disposição de Gerson, e que acompanha o caso de perto.