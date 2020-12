Borja de volta ao Palmeiras? Qual será o destino do atacante?

Atacante usou suas redes sociais para afirmar que não seguirá no Junior Barranquilla; com o fim do empréstimo, o colombiano pode retornar ao Alviverde

O atacante Miguel Borja, que ainda pertence ao Palmeiras, está emprestado ao , da , que foi eliminado na noite desta quinta-feira (17) da Copa Sul-Americana. Após a partida, o centroavante usou suas redes sociais para afirmar que não seguirá no clube, que segundo o jogador, não tem condições de bancar sua contratação.

“Há poucas horas meu representante me disse que o Junior não está em condições de comprar meus direitos como jogador, portanto, quero expressar minha gratidão a todos os torcedores, meus companheiros, jornalistas e todas as pessoas que me apoiaram”, escreveu o atacante na noite desta quinta.

Com o fim do contrato de empréstimo, que se encerra no final de dezembro, Borja fica sem clube e, consequentemente, pode retornar ao . O time paulista, por sua vez, não deve incorporá-lo ao elenco neste momento. Abel Ferreira já foi consultado, mas há dificuldade em conseguir um novo registro para o jogador nesta etapa da temporada, que só termina em janeiro de 2021.

Enquanto isso, o Palmeiras volta a procurar um novo destino para o colombiano. O atacante foi comprado em 2017 por R$ 35 milhões, se tornando a contratação mais cara da história do Alviverde. Dessa forma, o clube segue interessado em vender o jogador para recuperar o alto valor investido.

Como é o contrato de Borja com o Palmeiras?

O contrato de Miguel Borja com o Alviverde paulista é válido até dezembro de 2021, originalmente. Contudo, existe uma cláusula que dá ao clube mais tempo para tentar recuperar o dinheiro investido.

Se não conseguir vender o jogador até o final da primeira janela de transferências do ano que vem, o vínculo do atleta será estendido automaticamente por mais um ano, com fim previsto para dezembro de 2022.

Então, no ano seguinte, a história se repete. Caso não venda o colombiano, o contrato será novamente prorrogado por um ano, até o final de 2023. Somente após esse período Borja poderia se transferir sem custos a um outro clube.

Qual será o destino de Borja?

No momento, ainda não existe um destino certo para o atacante. Enquanto isso, o Palmeiras irá buscar no mercado um possível interessado nos serviços do colombiano.

Outro empréstimo também é visto com bons olhos pelo clube, uma vez que o centroavante pode se valorizar em outra equipe e despertar o interesse do mercado novamente.

Contudo, caso não encontre nenhuma equipe interessada até o final da próxima janela de transferências, ele será reintegrado ao elenco Alviverde. Pelo menos, pelo contrato do jogador, tempo o Palmeiras tem para encontrar um comprador para o centroavante.