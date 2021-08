Quem é Gabriel Neves, volante alvo do São Paulo?

Jogador do Nacional, do Uruguai, está próximo de reforçar o Tricolor Paulista

A torcida do São Paulo certamente já ouviu o nome de Gabriel Neves. Para aqueles que ainda estranham o nome, é bom já ir se familiarizando com o volante, alvo do Tricolor Paulista. A ESPN Brasil informou e a Goal confirmou que o time do Morumbi está próximo de contratar o volante.

Gabriel Neves foi pedido por Hernán Crespo na chegada do treinador ao São Paulo, em março. Na época, no entanto, o Tricolor não conseguiu chegar a um acordo com o Nacional-URU.

Agora, nos últimos dias da janela internacional de transferências, o Tricolor Paulista voltou a negociar com o clube uruguaio e encaminhou um acerto para que a novela tenha um desfecho positivo para os são paulinos.

Além de Neves, o São Paulo também busca um centroavante e Jonathan Calleri, velho conhecido dos tricolores, pode retornar ao Morumbi. Tanto o volante quanto o atacante podem ser anunciados nas próximas horas, já que a janela se fecha no dia 31 de agosto.

Quem é Gabriel Neves?

Uruguaio de 24 anos, Gabriel Neves é um volante canhoto de muita técnica. O jogador acumula algumas convocações para a seleção uruguaia e, em 2019, foi escolhido para integrar a seleção do campeonato do país.

"O Neves é um meio-campista. O Crespo quer um volante, um cara que saiba jogar, não só marcador. Como ele [Crespo] joga com três zagueiros, o volante tem que saber jogar" afirmou Muricy Ramalho, em março, ao canal "Arnaldo e Tironi".

Neves tem contrato com o Nacional até o fim de 2022. O São Paulo negocia com o clube um empréstimo até o desembro de 2021, com opção de compra a partir de janeiro - mesmos moldes das negociações envolvendo Calleri.

Cobiçado por São Paulo e Internacional no início do ano, Neves perdeu um pouco de espaço no Nacional em 2021. Se antes era titular, agora é reserva na equipe uruguaia. Seu último jogo como titular foi no clássico contra o Peñarol pela Copa Sul-Americana, em 15 de julho, quando atuou apenas o primeiro tempo e saiu ainda no intervalo.