Calleri de volta ao São Paulo: Tricolor retoma conversas com atacante argentino

Sem propostas da Europa na mesa, Tricolor dá última cartada para contar com o jogador

A dois dias do fechamento da janela de transferências, o São Paulo retomou as conversas com o argentino Jonathan Calleri. O Tricolor Paulista negociou com o atacante recentemente, mas não teve sucesso, uma vez que os empresários do jogador davam prioridade pela permanência no futebol europeu.

No entanto, sem propostas na mesa do Velho Continente, o São Paulo volta a ser uma opção para o jogador. Segundo apuração da Goal, para avançar nas trativas, a diretoria tricolor não abre mão de começar a pagar pelos direitos econômicos a partir de 2022. A ideia é parcelar a compra definitiva até 2024. No Morumbi, a postura é não sair do orçamento na negociação, mesmo com o clamor de parte da torcida pela volta do atacante.

Calleri tem contrato com o Deportivo Maldondo até 2022, mas não possui qualquer relação de proximidade com o clube uruguaia, pois nunca defendeu a equipe que é gerida por empresários.

Calleri defendeu cinco clubes europeus diferentes por empréstimo nas últimas temporadas, e o São Paulo acredita ser um destino melhor do que as opções de mercado que possam vir a aparecer para um jogador já adaptado ao Morumbi.