Quem é a dupla que Guardiola quer levar ao Manchester City?

Nathan Ake, do Bournemouth, e Ferran Torres, do Valencia, estão na lista de desejos de Guardiola, que busca novas opções para a próxima temporada

Após perder o título da Premier League para o Liverpool, Pep Guardiola quer aumentar o número de opções no elenco do Manchester City em algumas posições. Por isso, o clube está de olho em dois destaques desta temporada, o zagueiro Nathan Ake, do Bournemouth, e o ponta Ferran Torres, do .

Ake é um alvo interessante na visão do City, que espera trazer ao menos dois reforços para Etihad no setor defensivo. Aos 25 anos, o holandês é avaliado em aproximadamente 44 milhões de euros (cerca de R$ 266 milhões), mas o Manchester acredita que esse valor possa ser reduzido com a crise atual e principalmente caso o Bournemouth seja rebaixado para a EFL, a segunda divisão do futebol inglês.

O zagueiro, revelado pelo , tem velocidade, boa saída de jogo e seria um jogador interessante para uma das posições mais carente do elenco de Guardiola.

Além de Ake, Kalidou Koulibaly, estrela do , também está na lista de desejos do City, mas a negociação não deve ser fácil. Em primeiro lugar pela multa de 77 milhões de euros (R$ 466 milhões), que pode ser considerada alta pelos Citizens, e em segundo pela vontade do jogador, que gostaria de permanecer no clube da .

Mas o setor defensivo não é o único que preocupa Pep Guardiola. Com a saída de Leroy Sané para o Bayern de Munique, o City busca um substituto para o alemão. Neste cenário surge o nome de Ferran Torres.

Aos 20 anos, o atacante ainda tem mais um ano de contrato com o Valencia, mas espera deixar o clube na próxima janela de transferências, com o time espanhol fora de competições europeias na próxima temporada.

O espanhol tem uma multa rescisória de 100 milhões de euros (R$ 605 milhões), mas o City também espera conseguir reduzir esse valor, mesmo com a forte concorrência de outros gigantes da Europa - United, , e já manifestaram interesse no jogador, mas trabalhar com Guardiola poderia convencê-lo de uma mudança para Etihad.

A missão do treinador do City é renovar a equipe e se reinventar mais uma vez, enquanto segue buscando o de Jurgen Klopp. E para isso, ele sabe que precisa de mudanças na equipe.

“Apenas novos jogadores podem vir e talvez mudar completamente os ares da equipe. Todo mundo tem que ser renovar, todos precisamos recuperar nossas mentes e corpos para continuarmos competitivos em todas as competições”, destacou Guardiola antes do confronto contra Watford, que acontece nesta terça-feira (21), às 14h (de Brasília).

“Se você contratar oito ou nove jogadores, o que é impossível, você muda muito, a mentalidade, a maneira como joga. 80% ou 90% da equipe vai ser igual, mas isso depende das pessoas que estão aqui”.