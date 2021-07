Que horas é o jogo do Atlético-MG na Libertadores?

Na fase de grupos, o Galo venceu cinco partidas e só empatou o primeiro jogo disputado na competição

O Atlético-MG não deve encontrar um adversário fácil na sua partida das oitavas de final da Libertadores, estamos falando do Boca Juniors apenas. O Galo vai à Bombonera, na Argentina, pelo o jogo de ida desta fase, o clube mineiro caso avance até a semifinal tem o direito de decidir todas suas partidas no Mineirão, por conta da melhor campanha na fase de grupos.

Na fase de grupos, o Galo venceu cinco partidas e só empatou o primeiro jogo disputado na competição. A equipe do técnico Cuca, já conquistou o título do Campeonato Mineiro no começo da temporada, e está na terceira posição do Brasileirão, com 22 pontos, sem contar a classificação para às oitavas de final da Copa do Brasil.

Dono de um alto investimento no futebol brasileiro para tornar o time mais competitivo, a equipe sofreu com muitas cobranças na temporada passada pelo baixo desempenho e apenas conquistando o Campeonato Mineiro. Agora, o time segue ainda mais reforçado para disputar todas as competições desta temporada.

JOGO Boca Juniors x Atlético-MG DATA Terça-feira, 13 de julho de 2021 LOCAL La Bombonera - Buenos Aires, ARG HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

O torcedor pode acompanhar a partida pelo Fox Sports, na TV fechada, e no Facebook Watch, na página oficial da Conmebol Libertadores. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o duelo em tempo real.

A grande dúvida para a partida por parte do Atlético-MG, é o meio-campista argentino Nacho Fernández, que se recuperava de uma lesão e chegou a não disputar a última partida pelo Campeonato Brasileiro. Nacho é tratado como dúvida por parte da equipe técnica do Galo juntamente com o lateral Dodô.

O duelo é um dos mais esperado desta fase, as equipes já decidiram uma vaga para a final da Libertadores em 1978, e também já decidiram uma final da Copa Ouro em 1993. E aí, torcedor você está empolgado para o duelo entre os times?