Libertadores 2021: equipes, grupos, datas e mais do torneio sul-americano

Confira os times que já estão classificados para a competição e como está a situação em cada uma das ligas

Após somente seis dias do término da edição de 2020, a nova temporada da Libertadores começou. Nesta sexta-feira (5), a Conmebol sorteou os duelos preliminares da principal competição sul-americana de clubes.

Ainda não é possível fazer grandes projeções pois algumas ligas ainda não tem todos os classificados definidos, caso do Campeonato Brasileiro. Até o momento, os únicos brasileiros garantidos no torneio são o Palmeiras (campeão da Libertadores 2020) e o Internacional (que já não pode sair da zona de classificação para a competição).

Índice

Com alguns clubes já classificados para a edição 2021 do torneio, veja tudo sobre a competição:

Quando começa a Copa Libertadores de 2021?

Por mais que a Libertadores de 2020 tenha terminado no dia 30 de janeiro de 2021, a próxima edição do torneio começa em breve.

Os primeiros confrontos, envolvendo a fase inicial da pré-Libertadores, serão disputados entre 16 e 18 de fevereiro. Enquanto isso, equipes brasileiras estrearão na competição entre os dias 2 a 4 de março, na segunda fase da etapa preliminar. Ou seja: caso seu time esteja classificado para a pré-Libertadores, quase não terá tempo de pré-temporada antes de estrear no torneio.

Já a fase de grupos terá início no dia 20 de abril. Um tempo de descanso a mais para quem conseguir a classificação direta para a fase de grupos.

Quem já está classificado para a Copa Libertadores de 2021?

Das 28 vagas diretas para a fase de grupos da Libertadores, 19 já estão definidas: Brasil, Chile e Uruguai ainda precisam decidir alguns representantes.

Enquanto Palmeiras e Defensa y Justicia se classificaram por vencerem competições sul-americanas na temporada de 2020, outros 17 times conseguiram a vaga por suas campanhas em torneios nacionais. Veja a lista dos classificados para a fase de grupos:

Campeão da Libertadores 2020: Palmeiras;

Palmeiras; Campeão da Copa Sul-Americana 2020: Defensa y Justicia;

Defensa y Justicia; Argentina: Boca Juniors (campeão nacional), River Plate (2º colocado), Racing (3º colocado), Argentinos Juniors (4º colocado) e Vélez Sarsfield (5º colocado);

Boca Juniors (campeão nacional), River Plate (2º colocado), Racing (3º colocado), Argentinos Juniors (4º colocado) e Vélez Sarsfield (5º colocado); Bolívia: Always Ready (campeão nacional), The Strongest (2º colocado);

Always Ready (campeão nacional), The Strongest (2º colocado); Brasil: Campeão nacional, 2º colocado, 3º colocado, 4º colocado e campeão da Copa do Brasil; (Internacional é o único time já garantido via Campeonato Brasileiro)

Campeão nacional, 2º colocado, 3º colocado, 4º colocado e campeão da Copa do Brasil; (Internacional é o único time já garantido via Campeonato Brasileiro) Chile: Campeão nacional e 2º colocado;

Campeão nacional e 2º colocado; Colômbia: América de Cali (campeão nacional) e Independiente Santa Fe (2º colocado);

América de Cali (campeão nacional) e Independiente Santa Fe (2º colocado); Equador: Barcelona-EQU (campeão nacional) e LDU (2º colocado);

Barcelona-EQU (campeão nacional) e LDU (2º colocado); Paraguai: Cerro Porteño (campeão do Apertura) e Olimpia (campeão do Clausura);

Cerro Porteño (campeão do Apertura) e Olimpia (campeão do Clausura); Peru: Sporting Cristal (campeão nacional) e Universitario (2º colocado);

Sporting Cristal (campeão nacional) e Universitario (2º colocado); Uruguai: Campeão nacional e 2º colocado;

Campeão nacional e 2º colocado; Venezuela: Deportivo La Guaira (campeão nacional) e Deportivo Táchira (2º colocado);

Das outras 19 vagas, que participam da pré-Libertadores, 13 estão definidas. São elas:

Argentina: San Lorenzo (6º colocado);

San Lorenzo (6º colocado); Bolívia: Bolívar (3º colocado) e Royal Pari (4º colocado);

Bolívar (3º colocado) e Royal Pari (4º colocado); Brasil*: 5º colocado e 6º colocado;

5º colocado e 6º colocado; Chile: 3º colocado e 4º colocado;

3º colocado e 4º colocado; Colômbia: Junior Barranquilla (3º colocado) e Atlético Nacional (4º colocado);

Junior Barranquilla (3º colocado) e Atlético Nacional (4º colocado); Equador: Independiente del Valle (3º colocado) e Universidad Católica-EQU (4º colocado);

Independiente del Valle (3º colocado) e Universidad Católica-EQU (4º colocado); Paraguai: Libertad (3º colocado) e Guaraní (4º colocado);

Libertad (3º colocado) e Guaraní (4º colocado); Peru: Ayacucho (3º colocado) e Cesar Vallejo (4º colocado);

Ayacucho (3º colocado) e Cesar Vallejo (4º colocado); Uruguai: 3º colocado e 4º colocado;

3º colocado e 4º colocado; Venezuela: Deportivo Lara (3º colocado) e Caracas (4º colocado);

* Os clubes brasileiros na sétima e oitava colocações, respectivamente, podem participar da pré-Libertadores dependendo da classificação final do Palmeiras (já garantido na fase de grupos após vencer a Libertadores) e do campeão da Copa do Brasil (Palmeiras e Grêmio disputam o título).

Quem irá jogar a pré-Libertadores de 2021?

Além de já saber 13 dos 19 classificados, os potes que cada equipe ficará no sorteio para decidir os confrontos da pré-Libertadores também já foram divulgados pela Conmebol.

Todas as equipes brasileiras, pela liga do país ser uma das últimas a decidir seus representantes, ficarão no pote 2. Ou seja: poderão enfrentar clubes tradicionais na América do Sul como Libertad, San Lorenzo, Atlético Nacional ou Bolívar logo na segunda fase da pré-Libertadores.

Confira os potes:

Primeira fase

Pote 1: Guaraní, Caracas e Universidad Católica-EQU

Guaraní, Caracas e Universidad Católica-EQU Pote 2: Cesar Vallejo, Royal Pari e Uruguai 4

Segunda fase

Pote 1: Atlético Nacional, Libertad, San Lorenzo, Independiente del Valle, Junior Barranquilla, Bolívar, Deportivo Lara e Ayacucho;

Pote 2: Brasil 7, Brasil 8, Chile 3, Chile 4, Uruguai 3 e três representantes que venham da primeira fase;

Quando é o sorteio do chaveamento da Copa Libertadores de 2021?

A Conmebol preparou dois sorteios para a edição de 2021 da Libertadores.

O primeio sorteio de todo o chaveamento da pré-Libertadores acontecereu nesta sexta-feira, dia 5 de fevereiro. Sem definição, os representantes brasileiros entraram como "Brasil 7" e "Brasil 8". O mesmo padrão acontece para os outros campeonatos que não terminaram ainda.

Confira como ficou o chaveamento:

FASE 1

E1: Uruguai 4 x Universidad Católica-EQU

E2: César Vallejo-PER x Caracas-VEN

E3: Guaraní-PAR x Royal Pari-BOL

FASE 2

C1: E1 x Libertad-PAR

C2: Brasil 7 x Ayacucho-PER

x Ayacucho-PER C3: Uruguai 3 x Bolivar-BOL

C4: Chile 3 x San Lorenzo-ARG

C5: Brasil 8 x Deportivo Lara-VEN

x Deportivo Lara-VEN C6: E2 x Junior Barranquilla-COL

C7: Chile 4 x Independiente del Valle-EQU

C8: E3 x Atlético Nacional-COL

FASE 3

G1: C1 X C8

G2: C2 X C7

G3: C3 X C6

G4: C4 X C5

Com este chavemento o caminho dos time brasileiros na pré-Libertadores é o seguinte:

Brasil 7 x Ayacucho-PER; se passar: Brasil 7 x Chile 4 ou Independiente del Valle-EQU

x Ayacucho-PER; se passar: x Chile 4 ou Independiente del Valle-EQU Brasil 8 x Deportivo Lara-VEN; se passar: Brasil 8 x Chile 3 x San Lorenzo-ARG

O segundo sorteio, que definirá a fase de grupos, será realizado no dia 14 de abril de 2021, após o término da pré-Libertadores, já com todos os times classificados.

Quem ainda pode se classificar para a Copa Libertadores de 2021?

As únicas três ligas que ainda não decidiram todos os seus representantes para a Copa Libertadores de 2021 são o Brasileirão, o Campeonato Chileno e o Campeonato Uruguaio. Veja o panorâma de cada uma delas:

Brasileirão

O Internacional, líder da competição, é o único clube classificado até o momento. Flamengo e Atlético-MG estão muito próximos de garantir a vaga na competição, embora ainda sem definição se jogarão na fase de grupos ou na pré-Libertadores. O São Paulo também está perto de se garantir na Libertadores 2021, podendo abocanhar a última vaga direta para a fase de grupos.

Para as duas vagas da pré-Libertadores, pelo menos sete equipes seguem vivos na disputa. O Fluminense é o time melhor posicionado no momento para se garantir na competição, com Corinthians, Red Bull Bragantino, Athletico-PR e Santos logo atrás. Ceará e Atlético-GO ainda sonham, mas estão mais distantes na briga.

Campeonato Chileno

Restam cinco rodadas para o fim da competição. Ainda não há clube algum classificado matematicamente, mas a Universidad Católica, que lidera o campeonato, está muito próxima da vaga. Na sequência aparecem Unión Española e Palestino, que ocupam atualmente as duas vagas para a pré-Libertadores.

Universidad de Chile, Antofagasta, O'Higgins e Huachipato ainda sonham com a vaga para a principal competição sul-americana.

Campeonato Uruguaio

Ainda em disputa e no início, devido à atrasos sofridos por causa da pandemia do coronavírus, o campeonato não terá seu encerramento á tempo de definir as vagas de número 3 e 4 do país, que jogariam a pré-Libertadores.

Assim, o Uruguai mandará os times para a competição com uma "classificação anual". Serão somados os pontos até a quinta rodada da atual edição com os pontos junto à tabela anual.

"Uma vez terminada a última partida da quinta rodada, teremos uma tabela anual e a partir dela enviaremos emails ao presidente de cada clube perguntando se interessa a classificação para a Libertadores da América. Quando vier as respostas, se houver mais de um interessado usaremos a tabela anual para definir quem estará melhor posicionado", explicou Ernesto Vergara, presidente da Mesa Executiva do campeonato.

Quando e onde será disputada a final da Libertadores de 2021?

Marcada para o dia 20 de novembro de 2021, um sábado, a grande final da Libertadores ainda não tem uma casa definida.

Segundo o jornal argentino Olé , os estádios que concorrem à sede da competição são:

Monumental de Núñez - Buenos Aires, ARG

Bombonera - Buenos Aires, ARG

Libertadores da América - Avellaneda, ARG

El Cilindro - Avellaneda, ARG

Mario Alberto Kempes - Córdoba, ARG

Arena da Baixada - Curitiba, BRA

Beira Rio - Porto Alegre, BRA

Arena Corinthians - São Paulo, BRA

Morumbi - São Paulo, BRA

Estádio Nacional - Santiago, CHI

Estáodio Monumental - Guayaquil, EQU

