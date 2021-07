A Libertadores está de volta: o que esperar dos brasileiros?

Veja palpites e análises sobre as partidas de Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Inter e Atlético-MG nesta semana

As competições sul-americanas estão de volta a partir dessa semana, você vai poder conferir aqui um resumo das oitavas-de-final da Copa Libertadores.

Veja em seguida um resumo dos confrontos envolvendo os times brasileiros, e os palpites para apostar nos jogos!

Boca Juniors X Atlético-MG – La Bombonera – Buenos Aires, Argentina

A disputa entre argentinos do Boca e mineiros do Atlético começa às 19h15 da terça-feira, dia 13 de julho.

O Atlético-MG pegou uma pedra enorme em seu caminho logo na primeira fase do mata-mata. É bem verdade que o Boca não fez uma grande fase de classificação, mas o time tem por costume se transformar quando encara jogos eliminatórios.

O time de Buenos Aires não atua de forma oficial desde o dia 31 de maio, ou seja, quase 45 dias sem pisar em um gramado em competição. Isso dá uma desvantagem enorme aos argentinos, que têm a sua temporada regulada com o calendário europeu.

Em sua última partida, o Boca acabou eliminado na semifinal do Campeonato Argentino, quando perdeu nos pênaltis para o Racing. Foi um time instável ao longo da última temporada local, com muita dificuldade de criação ofensiva, principalmente contra equipes que jogavam em transição.

Mesmo com mando de campo no jogo de ida, o Boca deve ter problemas em organização ofensiva diante de um Atlético mais vertical. Segundo a imprensa argentina, apenas três jogadores que atuaram diante do Racing estarão na escalação: o goleiro Agustín Rossi, o zagueiro Carlos Izquierdoz e o atacante Sebastián Villa, já que o time argentino passa por uma grande reformulação para a nova temporada.

O Atlético vai tendo uma recuperação e conseguindo uma regularidade importante para se aproximar dos primeiros colocados no Brasileirão. A equipe do técnico Cuca venceu as quatro últimas partidas, sendo que vem de vitórias contra Flamengo e América-MG no clássico local.

Embora que não tenha por vezes um futebol de muito brilho técnico, o Galo tem se mostrado um time equilibrado defensivamente e conta com uma das melhores defesas da liga, com apenas nove gols sofridos.

Ainda, o time mineiro tem se destacado por um meio campo combativo e construtor, regido pelo argentino Nacho Fernández.

Conclusão

A tendência é de um Boca Juniors que tenha um pouco mais de posse de bola, mas ainda com problemas de ser dominante quantas ações ofensivas, diante de um Atlético Mineiro bastante vertical.

Já foi assim na última temporada, seja no Campeonato Argentino ou na fase final da última Libertadores, algo que se repetiu na classificatória desta edição da competição continental.

O time argentino ainda é um grande adversário, mas o Galo vem em evolução, e pode conquistar um resultado positivo em Buenos Aires. No cenário das apostas esportivas, o Atético é azarão com as maiores cotações.

Palpite: Atlético Mineiro +0.5AH, 1.72

Cerro Porteño X Fluminense – La Olla Azulgrana – Assunção, Paraguai

O jogo entre Cerro Porteño e Fluminense está marcado para a próxima terça-feira, dia 13 de julho, às 19h15 do horário de Brasília.

O Cerro não entra em campo desde o dia 28 de maio, quando perdeu por 2 a 0 para o Guarani, terminando sua campanha no Apertura do Campeonato Paraguaio.

Na competição nacional, a equipe de Assunção venceu oito das 18 rodadas, além de somar quatro empates e seis derrotas. Se destacou por uma oscilação entre ataque e defesa, com 24 gols marcados e 22 sofridos no total.

Os paraguaios não fizeram uma grande campanha na fase de grupos desta edição da Libertadores, em uma chave que tinha ainda América de Cali, o fraco La Guaira e o Atlético Mineiro, que dominou grande parte dos confrontos.

Foram apenas quatro gols marcados e uma vitória, em casa, quando bateu o América de Cali por 1 a 0. Perdeu para o Atlético pelo mesmo placar e empatou sem gols contra o pior time do grupo.

O Fluminense segue em franca evolução sob o comando de Roger Machado. Embora não tenha um grupo recheado de grandes jogadores, é um time que tem no seu jogo coletivo a sua maior arma.

No último final de semana, o Flu venceu o Sport Recife de virada, pelo Campeonato Brasileiro, e chegou aos 17 pontos na competição, aproximando-se do grupo dos quatro primeiros na tabela de classificação.

Teve recentemente uma grande vitória sobre o rival Flamengo pelo placar mínimo, dando uma ideia de como pode se postar no Paraguai.

No Fla-Flu, o Tricolor Carioca teve menor controle de posse de bola e um jogo onde preocupou-se em ter uma boa ocupação de espaços, marcação em bloco baixo, e especulando algumas transições ofensivas para vencer o jogo.

O gol da vitória saiu apenas nos últimos minutos do jogo, mas a equipe deve manter este padrão tático também em Assunção.

Conclusão

O técnico Francisco Arce, do Cerro, não poderá contar com o zagueiro Juan Patiño, suspenso, e o meia Angel Lucena, lesionado.

O Fluminense deve ter um bom controle de espaços diante do adversário paraguaio, que não atua há quase dois meses. O time brasileiro tem se destacado por uma defesa mais compacta, mesmo que seu ataque não seja tão produtivo.

Desta forma, o primeiro jogo deve ser de muita marcação, poucos espaços e, consequentemente, poucos gols. A linha de gol seja a melhor opção para quem deseja apostar este encontro.

Palpite: Menos de 2.5 gols, 1.54

São Paulo x Racing – Morumbi – São Paulo, Brasil

Brasileiros e argentinos se encontram pela primeira vez desde os duelos da fase de grupos nesta terça-feira, 13 de julho, às 21h30.

O São Paulo chega para este jogo após um momento de alívio pelo Campeonato Brasileiro. A equipe iniciou muito mal a competição nacional, chegando a estar entre os quatro últimos colocados na tabela de classificação.

No entanto, as últimas duas vitórias em sequência impulsionaram o time no Brasileirão, além de darem um sentimento de alívio a Crespo e o grupo de jogadores.

No entanto, foram duas atuações distintas do Tricolor Paulista. Fora de casa, quando bateu o Internacional por 2 a 0, teve uma atuação absolutamente impecável diante do adversário e teve absoluto controle das ações ofensivas, criando muitas chances de gol, podendo ter vencido até de forma mais elástica.

Na última rodada, jogando em casa diante do Bahia, o técnico argentino mandou um time alternativo e teve as mesmas dificuldades que vem encontrando ao longo da temporada, não conseguindo controlar o setor de criação, com muita posse de bola e poucas chances de gol.

Só nos acréscimos é que o São Paulo conseguiu seu gol da vitória, embora o resultado não fosse completamente fiel à realidade da partida.

O São Paulo é um time de volume de posse e presença no campo do adversário, mas que tem apresentado muitos problemas de criação contra equipes que atuam em bloco mais baixo e jogam em transição.

Diante do próprio Racing, na fase de grupos, o Tricolor empatou sem gols fora de casa e acabou derrotado por 1 a 0 no Morumbi. Além disso, Crespo não deve contar com jogadores importantes para esta partida: o zagueiro Miranda, o meia atacante Rigoni e o atacante Luciano seguem de fora, devido a lesões.

O Racing não joga desde 4 de junho, há pouco mais de um mês, quando perdeu por 3 a 0 para o Colón e foi derrotado na final do Campeonato Argentino.

De lá para cá, a equipe entrou em férias, fez uma preparação visando as oitavas da Libertadores, mas continua sem ritmo de competição. Os portenhos vinham se destacando por um ótimo ímpeto defensivo, chegando a não sofrer gols nos sete jogos que antecederam a final nacional.

Na primeira fase da Libertadores, o Racing terminou com quatro vitórias e dois empates, nove gols marcados e apenas dois gols sofridos.

O técnico argentino Juan Antonio Pizzi fez apenas jogos-treino nas últimas semanas e terá de lidar com a falta de ritmo e entrosamento. O atacante Lisandro López deve figurar no banco de reserva, de volta à Argentina após uma passagem pela MLS, dos Estados Unidos.

Conclusão

O São Paulo vive um momento de breve evolução, mas ainda não o bastante para se colocar como favorito para o jogo no Morumbi. No entanto, não se pode desconsiderar a falta de ritmo dos argentinos, mais de um mês longe dos gramados.

Isto pode dar uma boa vantagem ao São Paulo, mas, pela sua característica de dificuldade de construção contra times que jogom em bloco baixo, a cotação disponível para este jogo não tem valor num primeiro momento.

Assim, devemos ter um jogo de pouquíssimos espaços, e a baixa a linha de gols deve ser a melhor opção para o encontro; ou então, um handicap mais esticado aos visitantes.

Palpite: Menos de 2.5 gols, 1.70

Universidad Católica x Palmeiras – San Carlos de Apoquindo – Santiago, Chile

Universidad Católica e Palmeiras se enfrentam na quarta-feira, dia 14 de julho, às 19h15.

O time chileno chega para este confronto pressionado após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Chile. A equipe empatou sem gols com o Everton fora de casa e deu adeus à competição com a derrota por 2 a 0 em seus domínios, sendo que os gols foram marcados antes mesmo do intervalo. Apresentaram muitos problemas ofensivos para tentar se reerguer na partida.

A equipe vem apresentando muitas oscilações recentemente mesmo na fase anterior, quando empatou nos dois jogos contra o Deportes Iquique: 1 a 1 e 4 a 4, conseguindo avançar nos pênaltis.

A Católica já atuou em nove oportunidades no início do Campeonato Chileno, com seis vitórias e três derrotas, 13 gols marcados e nove gols sofridos, sendo que se saiu especialmente bem em casa, vencendo os quatro jogos que fez até aqui.

É um time inconstante, que tem problemas de atuar contra equipes mais verticais. Foi assim nos últimos jogos pela Copa do Chile, e deve ser assim também diante do Palmeiras. Pode ter um ímpeto um pouco mais agressivo jogando em casa, mas não é nada confiável defensivamente.

O Palmeiras chega, talvez, em um dos seus melhores momentos da temporada. A equipe venceu as últimas cinco partidas que fez pelo Campeonato Brasileiro e assumiu a liderança da competição.

Na última partida, venceu o clássico paulista diante do Santos por 3 a 2, apresentando o amplo domínio das ações ofensivas, além de limitar bastante o setor de criação do rival.

Não é um time que se preocupa em ter grande posse de bola: contra o próprio Santos, teve apenas 36% da bola mesmo jogando em casa, mas ainda conseguiu 14 finalizações no jogo, sendo sete delas no alvo.

A equipe alviverde tem oito vitórias, um empate e duas derrotas pela Série A, tem um dos melhores ataques com 21 gols marcados e uma defesa que sofreu 12 gols até aqui.

A característica do Palmeiras de Abel Ferreira deve mais uma vez se mostrar presente no campo da Católica. Um time que atua em meia pressão, atraindo as linhas do seu adversário, e tendo uma transição ofensiva muito forte como sua principal característica.

Conclusão

O Palmeiras é o grande favorito para este confronto de 180 minutos. Mesmo atuando fora de casa, o time brasileiro tem uma característica de jogo que deve criar muitas dificuldades para Católica, que é um modelo de transição.

A Católica tem sido mais agressiva e efetiva jogando em casa, marcando 14 gols nos últimos seis jogos, mas também deve sofrer sem a bola contra os brasileiros.

Pela característica de ambos os times, e tendo em conta a vulnerabilidade sem a bola do time chileno, a linha de gol é a opção um pouco mais segura, mesmo que o Palmeiras também seja considerado favorito.

Palpite: Mais de 2 gols, 1.65

Defensa y Justicia x Flamengo – Norberto Tito Tomaghello – Florencio Varela, Argentina

Defensa e Flamengo começam o seu duelo pelas oitavas na quarta-feira, dia 14 de julho, às 21h30 do horário de Brasília.

O time argentino tem o mesmo problema dos seus compatriotas, que é a falta de ritmo de competição pelo reinício recente da temporada. O time fez sua última partida no dia 27 de maio, pela rodada final da fase de grupos da Libertadores, quando empatou em 1 a 1 com o Independiente del Valle.

O time fez uma primeira fase interessante, terminando na segunda colocação do Grupo A, que ainda tinha Palmeiras, Del Valle e Universitário. A equipe venceu duas vezes, empatou três e foi derrotada apenas uma vez, quando perdeu em casa para o Palmeiras por 2 a 1. Marcou 11 gols e sofreu oito nos jogos da chave.

É um time que tem uma boa condição de construção ofensiva, com os jogadores que formam linhas de passe dentro do campo do adversário, mas também sabe jogar em transição, sendo um time que pressiona em bloco mais baixo e tem um contra-ataque muito rápido.

O técnico Sebastián Beccacece, no entanto, tem problemas para esta disputa. O Defensa perdeu o volante Enzo Fernández, que estava na equipe por empréstimo pelo River Plate.

O técnico Marcelo Gallardo pediu a volta do jogador e ainda pediu a contratação do atacante Brian Romero, destaque da equipe, criando mais um problema para o Defensa que enfrenta o Flamengo.

O time carioca chega em um momento de transição para este confronto. A equipe demitiu recentemente o técnico Rogério Ceni, e para o seu lugar foi buscar Renato Gaúcho, ex-Grêmio.

O treinador ainda não pisou no gramado para comandar o time rubro negro, mas viu seu time virar o jogo na última rodada do Campeonato Brasileiro, diante da Chapecoense.

O Flamengo tem sentido muitas dificuldades recentemente, seja no seu jogo de construção ou na sua fase defensiva. A equipe perdeu três dos últimos cinco jogos e bateu apenas Cuiabá, fora de casa, e a Chapecoense, no Maracanã.

Os cariocas vão tendo reforços importantes, como as voltas do uruguaio Arrascaeta e de Everton Ribeiro, que defendiam suas seleções na Copa América.

Portaluppi ainda terá dificuldades para transformar o Flamengo naquela potência que foi pouco tempo atrás, mas tem jogadores são individualmente muito acima da média de todos os clubes da América.

Para o jogo, Renato deve estar à beira do campo e terá o retorno do atacante Gabigol, que também defendia a seleção brasileira.

Conclusão

Este jogo é um grande ponto de interrogação, já que os argentinos vêm de muito tempo sem jogar e ainda perderam dois jogadores de destaque da equipe.

O time brasileiro tem a vantagem de estar com o ritmo de jogo, mas tem pela frente o início de um novo trabalho no comando técnico.

Ainda assim, os brasileiros devem ser considerados favoritos, têm um time bastante superior ao dos argentinos e ritmo de jogo para prevalecer nesta partida.

A vitória flamenguista é uma boa opção de apostas, mas talvez não tão boa quanto a linha de gols, devido às características de ambas as equipes.

Palpite: Mais de 2.25 gols, 1.88

Olimpia x Internacional – Manuel Ferreira – Assunção, Paraguai

Paraguaios e brasileiros voltam a se enfrentar na quinta-feira, agora pelas oitavas de final, dia 15 de julho, às 21h30.

O Olimpia fez a sua última partida no dia 30 de maio e chega para este encontro com uma grande desvantagem, que é o seu ritmo de jogo.

A equipe terminou sua campanha no Apertura paraguaio com uma vitória por 2 a 1 sobre o River Plate, jogando fora de casa. O time encerrou na segunda colocação, perdendo o título para o Libertad: Foram dez vitórias, três empates e cinco derrotas, com um ataque bem positivo que marcou 34 gols, mas uma defesa bastante permissiva que sofreu 23 tentos.

O Olimpia estava no grupo do próprio Internacional na primeira fase, tendo ficado na segunda colocação da chave. Foi pela Libertadores, aliás, o penúltimo jogo da equipe até aqui, quando goleou o Deportivo Táchira em casa por 6 a 2 e selou sua classificação na rodada final do grupo.

O jogo não serviu para demonstrar as características do time paraguaio, já que o adversário teve um jogador expulso ao longo do segundo tempo. É um time que tenta ser um pouco mais propositivo em casa, mas que não tem característica de controle de posse e volume de ações ofensivas. Faz um confronto muito físico, o que deve fazer prevalecer diante do Internacional nestas oitavas de final.

O Inter tem boas lembranças do Olimpia, já que venceu as duas partidas contra o adversário na primeira fase. Em casa, bateu os paraguaios por 6 a 1, com amplo domínio do jogo, podendo ter um resultado ainda mais elástico. Na segunda partida, o jogo foi mais pobre tecnicamente, com duas equipes com bastante poder de marcação, e terminou com a vitória dos colorados pelo placar mínimo.

O Internacional, no entanto, também passa por uma fase conturbada. A equipe demitiu no meio do caminho o técnico espanhol Miguel Ángel Ramírez, com desempenho técnico sofrível no comando do Colorado.

Para o seu lugar veio o técnico Diego Aguirre, que conseguiu uma vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense fora de casa logo em sua estreia. No entanto, a equipe vem em uma sequência de cinco jogos sem vitória, sendo o mais recente o empate sem gols no clássico Gre-Nal.

Tem o retorno de jogadores importantes como o zagueiro Cuesta, os meias Edenílson, Taison e Patrick, e demonstrou que pode ter um time combativo e que atua em transmissões no clássico diante do Grêmio, mesmo que ainda mostre algumas deficiências técnicas.

Conclusão

O primeiro duelo das oitavas de final deve ser bem diferente aos que aconteceram na fase de grupos. O Olimpia chega com absoluta falta de ritmo de jogo, e deve ter uma postura mais reativa diante do Inter mesmo jogando em casa.

Mais artigos abaixo

O Inter também não tem passado por uma fase técnica bastante inconfiável, e ofensivamente tem deixado a desejar. Mostrou evolução no seu quesito coletivo, seja por méritos seus ou por ter jogado diante de um rival em profunda crise.

O primeiro jogo deve ser de um combate muito físico e de poucos espaços, que devem ser considerados para quem for apostar na partida.

Palpite: Menos de 2.5 gols, 1.76