Quatro clubes da Premier League mostram interesse em Dybala, diz TV

O futuro de Paulo Dybala tem grandes chances de ser na Inglaterra. Próximo de deixar a Juventus, o argentino, segundo a ESPN, teria despertado interesse de quatro clubes da Premier League, que estão monitorando o encerramento do contrato do atacante no final desta temporada.

Paulo Dybala e a Juventus não chegaram a um acordo de renovação contratual até agora e, ao que tudo indica, isso não deve mudar antes do final da temporada atual, que marca o encerramento do atual vínculo do jogador. As informações são de que o clube, com a chegada de Dusan Vlahovic, tentou mudar a proposta de 160 mil libras por semana e, desde então, as conversas não avançaram.

Já pensando na saída de Dybala da Juve, e no argentino livre no mercado, quatro times da Premier League teriam se interessado na contratação, segundo a ESPN. As informações são de que Arsenal, Manchester United, Newcastle e Tottenham já estejam de olho no atacante, apesar de fontes garantirem que não existem negociações avançadas com nenhuma dessas equipes.

Cada um dos times tem uma ideia ao se interessar por Dybala. O United, de técnico novo, pretende renovar sua linha de ataque, enquanto o Newcastle, recém-comprado, quer um nome de peso entre suas contratações, e o Arsenal busca um atacante para a próxima temporada, tendo Gabriel Jesus como outro alvo.

O caso do Tottenham já é mais longevo. Ansioso para renovar o elenco ao final da atual temporada, Antonio Conte aproveitou um desejo antigo dos Spurs, que já tentaram a contratação de Dybala em 2019, quando Mauricio Pochettino ainda era o treinador da equipe, à época, porém, as partes não chegaram a um acordo, e o argentino permaneceu na Juventus, onde atua desde 2015, quando deixou o Palermo, também da Itália.

Além dos quatro ingleses, a ESPN informou ainda que clubes não identificados do futebol italiano e da Espanha também sondaram os representantes do jogador, que deve analisar as propostas e definir o futuro nas próximas semanas.