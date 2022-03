Qual será o destino de Paulo Dybala, que vai deixar a Juventus de graça?

Após sete anos, a passagem de Paulo Dybala da Juventus parece estar perto de um fim. O atacante argentino não deve renovar seu contrato com o clube italiano após meses de negociações.

Depois de uma reunião nesta segunda-feira, os agentes do jogador e do clube italiano não chegaram a um acordo para a renovação do seu contrato, que se encerra ao fim desta temporada.

Em um primeiro momento, a Juventus havia oferecido um contrato de três temporadas, com um sálario anual de oito milhões de euros mais bônus. No entanto, e apesar da oferta ter sido aceita pelo jogador, o clube decidiu renegociar os termos pelo alto número de lesões do atacante.

Além disso, a chegada de Dusan Vlahovic fez o time repensar a permanência do jogador quanto ao seu planejamento financeiro.

Dybala estava conversando com a Juventus sobre novos termos de seu contrato desde o final de 2020, em meio a um histórico em Turim que o levou a acumular uma dúzia de troféus, incluindo cinco títulos da Série A. Porém, nas últimas temporadas, diversas lesões atrapalharam sua participação no time italiano.

Nos últimos meses de seu contrato, o atacante está ligado a uma série de clubes europeus, segundo a imprensa europeia. Na verdade, o Tottenham, da Premier League, é um destino frequentemente comentado na Itália.

A equipe de Antonio Conte pode estar no mercado atrás de um novo atacante, já que o futuro de Harry Kane promete ser o grande problema do clube na janela de transferências.

Além disso, outros clubes, como Liverpool, Manchester United, Arsenal, Inter de Milão, Barcelona e Atlético de Madrid, teriam demonstrado interesse em contratar o atacante argentino.

Pela Juventus, Dybala disputou 283 jogos oficiais pelo time italiano, marcando 113 gols e 48 assistências. Na atual temporada, o argentino acumula 29 partidas, com 13 gols e cinco assistências.