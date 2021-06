Quartas de final do Brasileirão feminino: classificados, jogos, datas e mais informações

Oito times seguem vivos na disputa da Série A1 do Campeonato Brasileiro feminino; veja tudo sobre a primeira fase de mata-mata

A Série A1 do Campeonato Brasileiro femino chegou ao final de sua primeira fase e agora começa a disputa de mata-mata para os oito times que seguem vivos na competição. As quartas de final estão batendo na porta, e a Goal te conta tudo sobre a disputa.

Apenas oito dos 16 times que começaram o Brasileirão feminino ainda estão vivos na briga pelo título. Entre as equipes tradicionais da modalidade e as caras novas nas brigas, os jogos daqui para frente prometem ainda mais emoções aos torcedores.

Corinthians e Palmeiras foram os dois primeiros classificados, brigando ponto a ponto durante boa parte da primeira fase, e sobraram em relação aos outros times. A vantagem dos dois foi grande, mas agora é mata-mata, e tudo pode acontecer.

Veja tudo sobre as quartas de final do Brasileirão feminino 2021:

Os classificados para as quartas de final do Brasileirão feminino

Foto: Reprodução/@SCCPFutFeminino

O regulamento do Campeonato Brasileiro feminino prevê que, ao final da primeira fase, disputada em formato de pontos corridos, as oito melhores equipes se classificam à fase seguinte, quando começam as disputas de mata-mata. Desta forma, os classificados às quartas de final foram:

Corinthians (38 pontos - 12 vitórias, dois empate e uma derrota) Palmeiras (37 pontos - 11 vitórias, quatro empates e nenhuma derrota) São Paulo (29 pontos - oito vitórias, cinco empates e duas derrotas) Santos (27 pontos - oito vitórias, três empates e quatro derrotas) Ferroviária (27 pontos - oito vitórias, três empates e quatro derrotas) Internacional (27 pontos - oito vitórias, três empates e quatro derrotas) Grêmio (25 pontos - sete vitórias, quatro empates e quatro derrotas) Avaí/Kindermann (21 pontos - seis vitórias, três empates e seis derrotas)

Como funciona e qual é o chaveamento das quartas de final do Brasileirão feminino?

Foto: Fábio Menotti

No Brasileirão feminino, os confrontos das quartas de final, primeira disputa de mata-mata, são definidos de acordo com as colocações das equipes na primeira fase, de pontos corridos. Do modo como é feito, a intenção é dar aos melhores o benefício de enfrentar as equipes menos fortes durante todo o mata-mata.

O chaveamento é o seguinte:

Quartas de final:

Q1:Corinthians (1º colocado) x Avaí/Kindermann (8º colocado)

(1º colocado) x (8º colocado) Q2: Palmeiras (2º colocado ) x Grêmio ( 7º colocado)

(2º colocado 7º colocado) Q3: São Paulo (3º colocado) x Internacional (6º colocado)

(3º colocado) x (6º colocado) Q4: Santos (4º colocado) x Ferroviária (5º colocado)

Semifinais:

S1: Vencedor Q1 x Vencedor Q4

Vencedor Q1 x Vencedor Q4 S2: Vencedor Q2 x Vencedor Q3

Final:

Vencedor S1 x Vencedor S2

Todas as fases são decididas em partidas de ida e volta, com os melhores times decidindo dentro de casa. Ou seja, nas quartas de final, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos fazem o jogo de volta em seus estádios.

Quando serão disputadas as partidas?

Foto: Reprodução/@SaoPauloFC

As datas e horários das partidas das quartas de final do Brasileirão feminino ainda não foram confirmados pela CBF, quem organiza a competição. No entanto, o calendário da entidade prevê as seguintes datas:

Jogos de ida: 15 de agosto

15 de agosto Jogos de volta: 22 de agosto

O sistema de disputa do campeonato não prevê a vantagem do gol fora de casa e, em caso de placar empatado ao final dos dois jogos, a decisão da vaga (ou do título) vai para os pênaltis, sem prorrogação.