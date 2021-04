Brasileirão feminino 2021: tudo o que você precisa saber sobre esta edição

A Goal preparou um guia sobre a competição, com informações dos 16 times que vão disputar o título

Vai começar mais uma temporada do Campeonato Brasileiro de futebol feminino. No sábado (17), as equipes da Série A1 começam a entrar em campo para mais uma edição, onde 16 times dos mais aos menos conhecidos para quem acompanha o esporte masculino, brigam pelo maior prêmio do futebol feminino nacional.

Apesar de ter uma espaço cada vez maior, a modalidade ainda sofre com olhares ‘tortos’ por muitos torcedores que insistem que o futebol “não é lugar de mulher". Hoje em dia, porém, o jogo das mulheres se aprimora e ganha cada vez mais relevância.

Desde 2019, regras da Conmebol e da CBF passaram a determinar que, para participar de competições como Libertadores e Brasileirão, os clubes precisam manter também um time feminino. Quem ainda não se dedicava à modalidade, então, precisou se movimentar para a criação do departamento, ou para se juntar a equipes que já existiam.

Com isso, camisas de peso do futebol nacional agora são encontradas também nas competições femininas.

Na Série A1 do Brasileirão, elite do futebol feminino, sete dos 16 times participantes têm a sua equipe masculina na Série A - além de Botafogo e Cruzeiro que, apesar de estarem disputando a Série B em 2021, figuram na divisão principal. Entre os outros times, porém, estão algumas das principais forças da modalidade, não só no Brasil como na América do Sul.

Se engana, então, quem pensa que porque o time é forte ou não no futebol masculino, o mesmo se repete no feminino. Pensando em abrir o futebol brasileiro feminino para o público, a Goal fez um guia sobre os 16 times da Série A1 do Brasileirão, que nesta temporada terá transmissão da TV Bandeirantes, Desimpedidos e CBF TV, este último via MyCujoo.

Confira!

CINCO DESTAQUES

Entre os 16 times que participam do Brasileirão de 2021, cinco se destacam - seja pelo momento que estão vivendo ou pela história desde que começaram na modalidade. Dois deles têm expressão no futebol masculino: o Corinthians, uma das principais equipes das últimas temporadas, e o Santos, que fez seu nome na modalidade com as Sereias da Vila e busca retomar o protagonismo.

Além deles, a Ferroviária, atual campeã da Libertadores, Avaí/Kindermann, exemplo de sucesso da categoria, e o São José, um dos pioneiros, também disputam a taça.

AVAÍ/KINDERMANN

Foto: Leandro Boeira/ @AvaiFC

A equipe conjunta de Avaí e Kindermann para o futebol feminino é um sucesso. Em 2019, a equipe de Florianópolis se uniu ao time fundado por Salézio Kindermann para a disputa das competições e tem se destacado como uma das principais do país.

O Kindermann começou como um time de futebol masculino do empresário Kindermann, que, sem sucesso, migrou para o futsal. Com bons resultados da equipe nas quadras, o time feminino foi para os gramados em 2008, enquanto o masculino seguiu apenas nas quadras. Logo em sua estreia, as Caçadoras - como são conhecidas as atletas do clube sediado na cidade de Caçador - conquistou o Campeonato Catarinense e chegou às semifinais da Copa do Brasil - título que veio em 2015.

Apesar do sucesso do time, que até 2015 havia conquistado um título da Copa do Brasil e oito estaduais, uma tragédia fez com que as atividades fossem encerradas a partir de 2016: em dezembro do ano anterior, Josué Henrique Kaercher, então treinador da equipe, foi assassinado pelo treinador de um time de futsal mantido pelos mesmos donos do Kindermann. De qualquer forma, o campeonato estadual não foi realizado em 2016.

A paralisação durou apenas um ano. Em 2017, o time foi reativado, trazendo nomes importantes do futebol brasileiro como a goleira Bárbara, titular da seleção brasileira, e Jorge Barcellos, contratado para ser o comandante da equipe. No mesmo ano conquistou uma vaga para a Série A1 do Brasileirão e mais um título estadual - seguido de uma nova conquista em 2018.

A parceria com o Avaí começou em 2019, com a obrigatoriedade de os clubes da Série A do futebol masculino manterem uma equipe feminina. Com a equipe integrada, mais um título catarinense foi conquistado e uma importância cada vez maior no cenário do esporte.

Frequentemente envolvido em disputas de título, o Kindermann, que hoje é uma das potências do futebol feminino no Brasil, ocupa a quinta colocação no ranking da CBF, uma posição alta, à frente de times tradicionais, como o São José.

Na temporada passada, o time foi finalista do Brasileirão, perdendo a final para o Corinthians. Para 2021, além da renovação contratual de boa parte do elenco, o time trouxe reforços importantes, principalmente para as laterais e para o meio de campo, setores em que acabou tendo baixas.

Em 2020 : vice-campeão da Série A1

: vice-campeão da Série A1 Posição no ranking da CBF : 5º lugar

: 5º lugar Onde manda os jogos : Carlos A. C. Neves - Caçador, SC

: Carlos A. C. Neves - Caçador, SC Elenco para 2021 : Goleiras - Letícia Busatto e Bárbara Micheline; Laterais - Fran, Carol e Bárbara Santos; Zagueiras - Camila Silva, Simeia, Carla e Tuani; Meio-campistas - Vilma, Gaby, Paty, Patrícia Derrico, Karina, Zoio e Sthephanie Atacantes - Larissa, Raiza, Catyellen e Lelê.

: Letícia Busatto e Bárbara Micheline; Fran, Carol e Bárbara Santos; Camila Silva, Simeia, Carla e Tuani; Vilma, Gaby, Paty, Patrícia Derrico, Karina, Zoio e Sthephanie Larissa, Raiza, Catyellen e Lelê. Técnico : Jorge Barcellos.

CORINTHIANS

Foto: Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians

Líder do ranking da CBF, o time feminino do Corinthians é, hoje, um dos mais expressivos do país. Nos últimos anos, as Alvinegras conquistaram uma série de títulos, que elevaram - e muito - o patamar da equipe: a Copa Libertadores, em 2017 e 2019; o Brasileirão em 2018 e 2020; a Copa do Brasil, em 2016 (quando ainda era integrada com o Audax), e Paulistão, em 2019 e 2020. Destes sete títulos, três foram vencidos de maneira invicta.

Mas nem sempre o Timão teve esse sucesso na categoria. A equipe fundada em 1997 passou por diversas instabilidades, e acabou descontinuada entre os anos de 2009 e 2016. Após estes sete anos, por conta do sucesso de times como Santos e São José e uma perspectiva boa para o futebol feminino, o Corinthians reativou a equipe, em parceria com o Grêmio Osasco Audax. Nos dois anos em que os times estiveram integrados, conquistaram uma Copa do Brasil e uma Libertadores.

Com o fim da parceria, em 2018, o Corinthians perdeu a vaga na Libertadores, que ficou com o Audax, mas começou um trabalho de destaque, com boa parte das jogadoras e da comissão técnica, incluindo o treinador Arthur Elias, remanescentes da equipe integrada, além de trazer novos reforços.

Desde 2018, o Timão vem em uma crescente, tanto dentro quanto fora de campo. Além dos títulos conquistados e das jogadoras de peso que chegaram ao time - como a lateral Tamires -, o Corinthians ganhou notoriedade internacional pelo seu departamento de futebol feminino.

Uma boa parte do sucesso da equipe vem da estrutura proporcionada pelo clube à equipe. Desde 2020, os contratos das jogadoras são profissionais - sendo o Timão o primeiro time da América Latina a ter este tipo de vínculo com atletas do futebol feminino -, como parte do plano do clube de padronizar o tratamento jurídico e contratual das equipes feminina e masculina do Alvinegro.

A infraestrutura disponibilizada para a equipe é de primeira. As atletas treinam todos os dias no CT Joaquim Grava, assim como a equipe masculina, e têm um corpo de 19 profissionais - incluindo médicos, preparadores, psicólogos e nutricionistas - inteiramente dedicado ao time feminino, assim como uma equipe de comunicação independente, que cuida das redes sociais do time.

Para a temporada de 2021, o Corinthians conseguiu a manutenção de boa parte do elenco vitorioso de 2020, se limitando a perdas pontuais. Com isso, as expectativas para o ano são as melhores, com o time indo em busca de mais um título nacional.

Em 2020 : Campeão da Série A1

: Campeão da Série A1 Posição no ranking da CBF : 1º lugar

: 1º lugar Onde manda os jogos : Parque São Jorge - São Paulo, SP

: Parque São Jorge - São Paulo, SP Elenco para 2021 : Goleiras - Isa Cruz, Kemelli, Paty e Tainá; Laterais - Katiuscia, Paulinha, Tamires e Yasmin; Zagueiras - Campiolo, Poliana, Erika e Pardal; Meio-campistas - Andressinha, Diany, Gabi Zanotti, Ingryd, Juliete, Victoria e Grazi; Atacantes - Bianca Gomes, Gabi Portilho, Jheniffer, Miriã, Adriana, Cacau, Gabi Nunes e Crivelari.

: - Isa Cruz, Kemelli, Paty e Tainá; Katiuscia, Paulinha, Tamires e Yasmin; Campiolo, Poliana, Erika e Pardal; Andressinha, Diany, Gabi Zanotti, Ingryd, Juliete, Victoria e Grazi; Bianca Gomes, Gabi Portilho, Jheniffer, Miriã, Adriana, Cacau, Gabi Nunes e Crivelari. Técnico : Arthur Elias

FERROVIÁRIA

Foto: Divulgação/Ferroviária

O time da Ferroviária é um dos bons exemplos de como o sucesso do futebol feminino não é, necessariamente, equivalente ao do masculino. Enquanto os homens disputam a Série D do Campeonato Brasileiro, as mulheres se destacam como uma das principais equipes da modalidade, não só no Brasil como na América do Sul. Nos últimos anos as Guerreiras Grenás assumiram um posto de protagonismo no futebol.

A equipe feminina da Ferrinha foi criada em 2001 e, diferente de vários outros times que começaram na categoria há vários anos, não passou por períodos de inatividade. Formar equipes competitivas é uma das filosofias do clube desde então, e vem tendo sucesso. Desde então, foram quatro títulos do Campeonato Paulista, dois da Série A1 do Brasileirão, uma Copa do Brasil e duas Libertadores da América, sendo uma delas na temporada de 2020.

Quem trabalha no clube tem uma explicação simples para o sucesso das Guerreiras Grenás: não existe distinção entre o futebol masculino e o feminino dentro da Ferroviária. Carolina Valim de Melo, coordenadora de futebol do clube, disse ao jornal O Globo que, por lá, homens e mulheres dispõem das mesmas estruturas: jogam no mesmo estádio, usam o mesmo vestiário, usam departamento médico, de marketing e de acesso à imprensa integrados.

"A Ferroviária não tem medo de investir em mulheres. Esse é um trabalho longevo, que começou há vinte anos, que investe na base e que recebe muito suporte. Tanto do clube quanto da cidade de Araraquara", disse.

Além disso, a equipe técnica das Guerreiras é majoritariamente formada por mulheres. Além de Carolina, as posições de treinadora, preparadora física e de galerias são todas preenchidas por mulheres - apenas fisioterapeuta e estatísticos são homens.

Aline Pellegrino, coordenadora de competições femininas da CBF, exaltou que, mesmo quando os resultados não vinham, a Ferroviária não abria mão de seu projeto feminino, algo que fez uma grande diferença para o sucesso da equipe. "Investe no futebol feminino há duas décadas, ou seja, metade do período que a gente tem com a modalidade regulamentada", disse, também ao O Globo.

O ano de 2021 já começou com a conquista de um título para as Guerreiras Grenás. Por conta da pandemia de Covid-19, a edição 2020 da Libertadores foi adiada para março deste ano. Com uma ótima campanha, a Ferroviária foi campeã, consagrando Lindsay Camila a primeira mulher a conquistar a competição como treinadora.

Em 2020 : 7º lugar na Série A1

: 7º lugar na Série A1 Posição no ranking da CBF : 2º lugar

: 2º lugar Onde manda os jogos : Fonte Luminosa - Araraquara, SP

: Fonte Luminosa - Araraquara, SP Elenco para 2021 : Goleiras - Luciana, Lucilene e Yanne; Laterais - Barrinha, Raquel, Letícia, Carol Tavares e Monalisa; Zagueiras - Gessica, Anny, Thaynara, Luana, Ana Alice e Yasmin Cosmann; Meio-campistas - Daiane, Nicoly, Amanda, Graciela Martinez, Duda, Suzane, Rafa Mineira, Sâmia, Leidiane e Aline Milene; Atacantes - Ludmila, Maísa, Lurdinha, Sochor, Thaicyane e Syd Blomquist.

: Luciana, Lucilene e Yanne; Barrinha, Raquel, Letícia, Carol Tavares e Monalisa; Gessica, Anny, Thaynara, Luana, Ana Alice e Yasmin Cosmann; Daiane, Nicoly, Amanda, Graciela Martinez, Duda, Suzane, Rafa Mineira, Sâmia, Leidiane e Aline Milene; Ludmila, Maísa, Lurdinha, Sochor, Thaicyane e Syd Blomquist. Técnica : Lindsay Camila

SANTOS

Foto: Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos FC

As Sereias da Vila talvez sejam a equipe mais conhecida do futebol feminino. Considerado o time mais forte da modalidade entre 2009 e 2012, o Santos durante muitos anos foi base da seleção brasileira, chegando a ter onze de suas atletas convocadas de uma só vez.

A história que começou em 1997, com uma parceria para a formação do elenco, chegou à sua primeira final no mesmo ano da criação do departamento feminino. Mesmo com jogadoras importantes no elenco, acabou perdendo o título paulista para o São Paulo.

Durante os anos de história, as Sereias da Vila, além de troféus, colecionaram jogadoras importantes em seu elenco. Nomes como Marta e Cristiane, duas das melhores de todos os tempos, estão marcadas na equipe, que conquistou 20 títulos em seus anos de atividade - incluindo duas Libertadores e um Torneio Internacional Interclubes.

O futebol feminino do Santos, tão importante durante os primórdios da modalidade nos país, acabou tendo as atividades encerradas por alguns anos, entre 2011 e o começo de 2015. Desde que voltou para esta segunda era, o time acabou passando por altos e baixos. O recorde de público da Vila Belmiro em 2018 pertence às Sereias, por um lado, mas o elenco sofreu grandes perdas em um curto período.

Entre as temporadas de 2019 e de 2020, o time perdeu 19 atletas mas, tentando resgatar o sucesso da equipe, a direção começou a se movimentar no mercado atrás de reforços. Entre as atletas que chegaram, para o que o Santos chamou de reformulação, está Cristiane, peça-chave do processo de colocar as Sereias de volta no topo.

Para a temporada de 2021, o time trouxe uma nova treinadora, Cristiane Lessa, e uma nova comissão técnica. Além disso, renovou o contrato de 21 atletas e contratou outras cinco para compor o elenco.

"Nós vamos recuperar esse clube e isso inclui valorizar muito mais o futebol feminino. Elas são o nosso orgulho e vamos dar todo o suporte possível", disse José Renato Quaresma, membro do Comitê de Gestão do Santos, na apresentação do time para o ano.

"Vamos dar autonomia e a maior visibilidade possível, assim elas precisarão se preocupar apenas em jogar futebol".

Em 2020 : 5º lugar na Série A1

: 5º lugar na Série A1 Posição no ranking da CBF : 3º lugar (empatado com o Flamengo)

: 3º lugar (empatado com o Flamengo) Onde manda os jogos : Vila Belmiro - Santos, SP

: Vila Belmiro - Santos, SP Elenco para 2021 : Goleiras - Michelle e Camila Gomes; Laterais - Fê Palermo e Bruninha; Zagueiras - Tayla; Sassá; Day Silva e Camila; Meio-campistas - Alanna; Brena; Bia Menezes; Rita Bove; Laura Valverde; Luana; Erikinha; Nicole Marussi; Gi Fernandes e Júlia Daltoé; Atacantes - Cristiane; Maria Dias; Analuyza; Thaisinha; Amanda Gutierres; Ketlen; Byanca Brasil e Karen.

: Michelle e Camila Gomes; Fê Palermo e Bruninha; Zagueiras - Tayla; Sassá; Day Silva e Camila; Alanna; Brena; Bia Menezes; Rita Bove; Laura Valverde; Luana; Erikinha; Nicole Marussi; Gi Fernandes e Júlia Daltoé; Cristiane; Maria Dias; Analuyza; Thaisinha; Amanda Gutierres; Ketlen; Byanca Brasil e Karen. Técnica : Christiane Lessa

SÃO JOSÉ

Foto: Renato Antunes / Agência Maxx Sports

A equipe do interior de São Paulo se destaca como uma das mais importantes da modalidade. Com pouca expressão no futebol masculino, o São José viu sua equipe feminina ocupar durante seis anos a primeira posição no ranking da CBF e é o único time do Brasil na categoria a ter vencido o Mundial de Clubes.

A equipe começou por iniciativa da prefeitura de São José dos Campos - que mais tarde ficou conhecida como uma das capitais do futebol feminino - e, mais tarde, se fundiu ao São José Esporte Clube para se tornar o que é hoje. Apesar de passar por um momento não tão vitorioso, o time tem uma história de peso no futebol feminino.

Antes de começar a viver seu auge, o time surpreendeu ao montar um time que chegou à elite do futebol paulista com o apoio de uma universidade. Logo no primeiro ano, foi vice-campeão do Paulistão, perdendo o título para o Santos na final. Apesar da derrota, se viu o grande potencial do projeto, que passou a ter apoio de empresas da cidade sede.

Apenas um ano depois, em 2011, o São José conquistou o seu primeiro de três título da Libertadores da América. A partir de então, o São José passou a colecionar títulos: em 2012 conquistou uma Copa do Brasil e um Paulistão, em 2013 foram mais uma Copa do Brasil e mais uma Libertadores; em 2014 veio a Tríplice Coroa (Paulistão, Libertadores e Mundial de Clubes) e em 2015 mais um Paulistão.

Mesmo com o título mundial conquistado sobre o Arsenal (uma vitória por 2 a 0 na grande final), o Brasileirão ainda é o troféu que falta às Meninas da Águia.

Os títulos e as boas atuações colocaram o São José como o melhor time de futebol feminino do Brasil, se mantendo no topo do ranking da CBF entre 2014 e 2019. Neste período, as jogadoras da equipe passaram a figurar frequentemente nas convocações da seleção brasileira.

Nos últimos anos, o time decaiu, ocupando hoje apenas a sexta posição no ranking da CBF. No entanto, tem conseguido se manter firme na divisão de elite do Brasileirão.

Para 2021, o São José está de treinador novo, Nedilson de Oliveira assumiu o lugar de Adilson Galdino, que foi campeão mundial com as Meninas da Águia. O clube também trouxe reforços, e a expectativa para o ano é boa na visão do técnico: "O time está focado, as atletas têm acreditado no trabalho que é proposto e isso é fundamental", disse .

Em 2020 : 11º lugar na Série A1

: 11º lugar na Série A1 Posição no ranking da CBF : 6º lugar

: 6º lugar Onde manda os jogos : Martins Pereira - São José dos Campos, SP

: Martins Pereira - São José dos Campos, SP Elenco para 2021 : Goleiras - Zany; Jéssica e Renata; Laterais - Juju; Evellyn; Natália e Camila; Zagueiras - Vitória Bruna; Bruna Amarante; Letícia Fagundes e Larissa; Meio-campistas - Rafa Marques; Thaynara; Baiana; Ionara; Adyla e Luana Marques; Atacantes - Sisi; Fernanda Tipa; Bea; Joyce; Ju Oliveira e Giovania.

: Zany; Jéssica e Renata; Juju; Evellyn; Natália e Camila; Vitória Bruna; Bruna Amarante; Letícia Fagundes e Larissa; Rafa Marques; Thaynara; Baiana; Ionara; Adyla e Luana Marques; - Sisi; Fernanda Tipa; Bea; Joyce; Ju Oliveira e Giovania. Técnico : Nedilson de Oliveira

QUEM MAIS ESTÁ NA DISPUTA?

Entre os outros onze times da disputa estão dois representantes de Brasília e mais um de Caçador-SC, mesma sede do Kindermann, cidades que não representam potências do futebol masculino.

Gigantes nacionais como Grêmio, Palmeiras e São Paulo, que não vêm de uma tradição na categoria, foram muito bem na temporada passada, e vale a pena ficar de olho para ver como se desenvolvem nesta nova temporada que vem por aí.

Assim como nos outros cinco times, a Goal contextualizou a situação de cada uma destas equipes, a partir da classificação em 2020 e da posição no ranking da CBF de 2021.

BAHIA

Foto: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Tricolor chega na temporada 2021 com reforços no elenco em relação time vice-campeão da Série A2 do Brasileirão 2020. Além da contratação de atletas, o Bahia também trouxe a ex-goleira Fernanda Fonseca para ser coordenadora técnica da equipe, visando maior participação feminina também no banco de reservas.

Na última Série A2, o time baiano teve 100% de aproveitamento na primeira fase, e se classificou ao mata-mata como líder do grupo C. A primeira derrota veio só no segundo jogo da semifinal, diante do Botafogo, resultado que eliminou o Tricolor da disputa. A boa campanha, porém, garantiu a classificação para a primeira divisão.

A equipe do Bahia é treinada por Igor Morena e tem em seu elenco duas jogadoras de seleção brasileira. A goleira Anna Bia e a lateral Nine já estiveram mais de uma vez entra as convocadas para a equipe de base do Brasil.

Em 2020 : terceiro lugar na Série A2 do Brasileirão

: terceiro lugar na Série A2 do Brasileirão Posição no ranking da CBF : 52º lugar

BOTAFOGO

Foto: Vitor Silva/Botafogo

O time feminino do Botafogo vai disputar a Série A1 do Brasileirão pela primeira vez. Na temporada de 2020, as Gloriosas chegaram à final da Série A2, mas acabaram derrotadas pelo Napoli-SC. O vice-campeonato, porém, garantiu a vaga na elite do Brasileirão em 2021.

O time utilizou o tempo entre o título carioca e o início do Brasileirão para se preparar para o novo desafio na elite nacional. A coordenadora técnica do time, Ana Clara, disse ao site do Botafogo que as expectativas para a temporada são boas.

"Independente do aspecto técnico, vontade e garra dentro de campo, seguramente, não faltarão. Esse grupo demonstra isso todos os dias nos treinamentos, e em todas as vezes em que é posto à prova”, ressaltou sobre o time comandado por Gláucio Carvalho.

Em 2020 : vice-campeão da Série A2 do Brasileirão

: vice-campeão da Série A2 do Brasileirão Posição no ranking da CBF : 36º lugar

CRUZEIRO

Foto: Igor Sales

As Cabulosas chegam para temporada 2021 com reformulações. Depois de cumprir o objetivo de 2020 de se manter na Série A1, o Cruzeiro fez nove contratações visando metas mais ambiciosas para a atual edição do Brasileirão, tendo até mesmo o título nacional no radar.

“A gente está com uma expectativa muito boa de fazer uma grande temporada. Este ano a nossa expectativa é de fazer um excelente trabalho, brigar muito e ir em busca desse título nacional", disse a capitã Pires ao GE.com .

A meio-campista Duda, com apenas 19 anos, é um dos destaques da equipe de Marcelo Frigerio. Frequentemente convocada para as seleções de base, teve sua primeira oportunidade vestindo a camisa da equipe principal do Brasil no ano passado.

Em 2020 : 10º lugar na Série A1

: 10º lugar na Série A1 Posição no ranking da CBF : 22º lugar

FLAMENGO

Foto: Paula Reis / Flamengo

A equipe feminina do Flamengo é formada em parceria com a Marinha do Brasil - as atletas são militares, que defendem a camisa rubro-negra nas competições.

Na temporada de 2021, o time era o grande favorito do Campeonato Carioca, porém chegou somente até às semifinais, quando acabou eliminado para o Fluminense. As perspectivas para o ano, porém, são positivas, como disse o coordenador de futebol da equipe, André Rocha, ao GE.com.

“Estamos passando por essa fase de renovação com a certeza de que o Flamengo vem, em 2021, muito mais forte do que em 2020", falou, prometendo maior investimento para a equipe feminina, comandada por Celso Silva.

Em 2020 : 9º lugar na Série A1

: 9º lugar na Série A1 Posição no ranking da CBF : 3º lugar (empatado com o Santos)

GRÊMIO

Foto: Jéssica Maldonado / Grêmio FBPA

As Gurias Gremistas chegam para o Brasileirão cheias de expectativas depois da boa campanha da última temporada. O time chegou às quartas de final da Série A1, tendo sido eliminadas pelo Corinthians, que sagrou-se campeão da competição.

A equipe do Grêmio é uma das que é treinada por uma mulher. A ex-jogadora Patrícia Gusmão voltou ao comando técnico das Gurias do Grêmio ainda em 2019, depois de uma passagem na temporada de 2017. Projetando a temporada, a treinadora disse ao site oficial do Tricolor que imagina enfrentar um campeonato mais duro neste ano.

Assim como a treinadora, Pri Back, meia do time gremista, também espera uma maior dificuldade no Brasileirão para esta temporada. "A expectativa sempre é ficar entre os primeiros colocados, acredito que esse ano o campeonato vai estar mais disputado, os times se reforçaram bem", disse à IstoÉ .

Ambas, porém, destacaram que o Grêmio trouxe para seu elenco novas atletas, algumas com experiência no currículo. Ao todo foram oito contratações da equipe, buscando uma boa temporada.

Em 2020 : 8º lugar na Série A1

: 8º lugar na Série A1 Posição no ranking da CBF : 16º lugar

INTERNACIONAL

Foto: Mariana Capra

Na história recente do time feminino do Internacional, o nome de Duda Luizelli, que hoje é coordenadora das seleções brasileiras femininas da CBF, é bastante importante. Foi com o incentivo dela que o departamento foi reativado no Inter em 1996 e, até assumir o cargo na Confederação, no final de 2020, Duda era gerente do departamento de futebol feminino do clube.

Para a segunda temporada na elite do Brasileirão, as Gurias Coloradas fizeram contratações - como Ximena Velazco, capitão da seleção uruguaia -, além de promoverem 11 atletas da base para o grupo principal, comandado por Maurício Salgado.

"Tenho certeza que nós vamos em uma progressão muito boa, e as expectativas são as melhores possíveis. Vamos fazer um grande ano, estamos trabalhando muito para isso e que seja uma excelente estreia", disse a meia Djeni ao site oficial do Internacional.

Uma das características do time do Inter são as jovens jogadoras que frequentemente aparecem nas listas de convocação da seleção brasileira sub-20. As defensoras Isabela e Bruna, assim como a goleira Mayara são algumas dessas promessas que vale ficar de olho.

Em 2020 : 6º lugar na Série A1

: 6º lugar na Série A1 Posição no ranking da CBF : 13º lugar

MINAS BRASÍLIA

Foto: Adriano Fontes/CBF

Campeão da Série A2 do Brasileirão de 2018, primeiro clube do Distrito Federal a ser campeão nacional, o Minas Brasília mantém a equipe feminina desde 2012 e, agora, vai para sua terceira temporada na elite do futebol brasileiro, agora sob comando de Antônio Carlos Bona.

Mantendo a mesma base da temporada passada, a equipe brasiliense apenas se reforçou para o Brasileirão de 2021. Uma das novas peças do time é Karla Alves, que espera uma boa temporada do Minas Brasília.

“Estamos evoluindo conforme temos tempo e estou com bons pensamentos para a temporada. Estou esperando um time organizado dentro de campo, espero bons jogos e transmitir tudo aquilo que estamos treinando”, disse ao Uol .

Em 2020 : 12º lugar na Série A1

: 12º lugar na Série A1 Posição no ranking da CBF : 14º lugar

NAPOLI-SC

Foto: Thaís Magalhães/CBF

O campeão da Série A2 de 2020 vai fazer sua estreia na elite nesta temporada. O time, que foi criado como um "braço” do Kindermann, aos poucos começou a fazer seu próprio nome, sendo vice-campeão estadual no ano da reativação, o que lhe garantiu vaga na segunda divisão do Brasileirão. Dois anos depois, em 2020, garantiu o título da A2 com uma campanha invicta, de nove vitórias e quatro empates.

Ainda hoje, o Napoli tem a mesma gestão e usa as mesmas estruturas de treinamento que o Kindermann, algo que pode servir como vantagem, já que o “irmão mais velho" é uma das grandes forças do futebol feminino. As equipes, no entanto, são separadas, inclusive financeiramente.

Para 2021, manteve 15 das atletas campeãs de Série A2 e ainda reforçou o time de Carine Bosetti com mais sete nomes, em busca de bons resultados na elite, onde vai encontrar o Kindermann.

Em 2020 : Campeão da Série A2

: Campeão da Série A2 Posição no ranking da CBF : 32º lugar

PALMEIRAS

Foto: Fabio Menotti

A temporada de 2020 foi uma boa notícia para o time feminino do Palmeiras. A equipe fez uma boa campanha no Campeonato Brasileiro, tendo chegado à semifinal da Série A1, quando perdeu para o Corinthians. A equipe, porém, passou por uma grande reformulação para a atual temporada, com 11 novos nomes, além do retorno de Bia Zaneratto e atletas da base que foram promovidas à equipe profissional - são apenas sete remanescentes da campanha semifinalista de 2020.

Zaneratto é uma das atletas do time de Ricardo Belli que vale a pena ficar de olho. A atacante, que está emprestada pelo Wuhan Xiniyjuan, da China, é figurinha carimbada da seleção brasileira. Além dela, Ary Borges e Chú, contratada junto à Ferroviária, são duas atletas que fizeram uma excelente temporada em 2020.

Em 2020 : 4º lugar na Série A1

: 4º lugar na Série A1 Posição no ranking da CBF : 21º lugar

REAL BRASÍLIA

Foto: Gustavo Pontes

O Real Brasília teve uma ascensão rápida no cenário do futebol feminino. Na primeira participação no nacional, o time candango conseguiu a promoção para a elite, onde vai atuar em 2021.

O ano de 2020 vai ficar para a história do time, que só sofreu uma derrota em 19 jogos disputados - 11 vitórias e sete empates completam a conta da equipe que marcou 57 gols e sofreu apenas nove. As Leoas, no Brasileirão, caíram apenas na semifinal e se despediram da competição de forma invicta, já que a derrota para o Napoli, eventual campeão, se deu apenas nos pênaltis.

Com boas expectativas para a atual temporada, o time tem uma mudança significativa: Evilásio de Almeida, treinador da equipe desde o começo do projeto, decidiu deixar o comando técnico dando lugar a Adilson Galdino.

Em 2020 : 4º lugar na Série A2

: 4º lugar na Série A2 Posição no ranking da CBF : 53º lugar

SÃO PAULO

Foto: Miguel Schincariol

Recém eleito à presidência do São Paulo, Julio Casares prometeu dar prioridade à equipe feminina de futebol durante sua gestão e, para um time que alcançou bons resultados na temporada anterior, isso é uma ótima notícia. Para a disputa de 2021, o Tricolor renovou o contrato de 17 jogadoras, além de ter trazido seis novas atletas para o time - crias da base também foram promovidas ao elenco principal.

Na primeira temporada na divisão de elite do futebol nacional, o Tricolor chegou à semifinal da disputa, perdendo para o Kindermann no placar agregado. Figurar no topo da tabela do Brasileirão, porém, foi um bom começo para o time, que teve atletas convocados para a seleção brasileira após as boas exibições.

Uma das grandes notícias para a temporada é o retorno de Carla Nunes à equipe comandada por Lucas Piccinato, depois de uma temporada artilheira pelo Palmeiras.

Em 2020 : 3º lugar na Série A1

: 3º lugar na Série A1 Posição no ranking da CBF: 18º lugar

FORMATO DE DISPUTA DA SÉRIE A1 DO BRASILEIRÃO

Na primeira fase da competição, definida por pontos corridos, todos os 16 times se enfrentam em turno único. Os oito melhores se classificam para as oitavas de final, enquanto os quatro piores são rebaixados à Série A2.

A partir do mata-mata, os confrontos são definidos em jogos de ida e volta, com mando de campo alternados, sem a vantagem do gol marcado fora de casa para desempate. em caso de placares iguais no tempo regulamentar, a decisão vai para os pênaltis.

Os dois finalistas da competição, além de brigarem pelo título, têm suas vagas asseguradas na Copa Libertadores da América da temporada seguinte.