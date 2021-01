Quantos títulos o Palmeiras tem na Libertadores?

Finalista na edição de 2020, Alviverde disputa com o Santos pela conquista de mais um título sul-americano

Um dos times mais tradicionais do Brasil, o Palmeiras segue sonhando com a conquista da América do Sul mais uma vez. Principal objetivo do clube nos últimos anos (assim como o Mundial de Clubes), o Alviverde chegou à final da Libertadores na edição de 2020 e disputa o título contra o Santos no próximo sábado, 30 de janeiro de 2021, no Maracanã.

Maior campeão nacional, com dez títulos em Campeonatos Brasileiros, o Palmeiras derrotou o River Plate na semifinal da competição (3 a 2 no agregado) para chegar à grande decisão continental. É a primeira vez desde 2000 que o Alviverde, time brasileiro com mais participações no torneio sul-americano, avança até a final da Libertadores.

Mas quantos títulos o Palmeiras tem na Libertadores?

O Palmeiras tem um título na Libertadores, conquistado em 1999. Na final daquele campeonato, o time comandado por Felipão derrotou o Deportivo Cali nos pênaltis para levantar o troféu inédito. Vale lembrar que na campanha do título, na fase de quartas de final, o Alviverde derrotou o Corinthians, também nos pênaltis, tornando a conquista da Copa ainda mais especial para a torcida palmeirense.

O time que entrou em campo na decisão daquele campeonato foi: Marcos; Arce, Júnior Baiano, Roque Júnior e Júnior; César Sampaio, Rogério, Alex e Zinho; Paulo Nunes e Oséas. Os gols do Alviverde foram anotados por Evair (que começou no banco) e Oséas, enquanto que Zapata fez o gol dos colombianos. Nos pênaltis, brilhou a estrela de Marcos.

Embora tenha apenas um título de Libertadores, o Palmeiras é um dos times brasileiros que mais chegou em finais da competição. Incluindo a final da atual edição, o clube acumula cinco decisões em sua história. Além do título em 1999 e da final de 2020, o Alviverde decidiu a competição em 1961 (Peñarol campeão), 1968 (Estudiantes campeão) e 2000 (Boca Juniors campeão).