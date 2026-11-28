Quantos títulos o Palmeiras tem na Libertadores?

Um dos maiores e mais tradicionais clubes do Brasil, o Palmeiras conta com. A conquista mais recente veio em 2026, após vitória por 1 a 0 sobre o Estudiantes, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Na final da primeira conquista, o time comandado por Luiz Felipe Scolari derrotou o Deportivo Cali nos pênaltis. Na campanha do título, o Alviverde também eliminou o Corinthians nas penalidades, pelas quartas de final.

O time que começou a partida decisiva de 1999 teve Marcos; Arce, Júnior Baiano, Roque Júnior e Júnior; César Sampaio, Rogério, Alex e Zinho; Paulo Nunes e Oséas. Os gols palmeirenses na vitória por 2 a 1 foram marcados por Oséas e Evair, que saiu do banco, enquanto Zapata descontou para os colombianos. Nos pênaltis, o goleiro Marcos foi um dos destaques.

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Em 2020, sob o comando de Abel Ferreira, o Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0 na final, no Maracanã, com gol de Breno Lopes. O Verdão começou a decisão com Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony e Luiz Adriano.

Na edição seguinte, o Alviverde voltou a levantar a taça ao derrotar o Flamengo por 2 a 1, no Estádio Centenário. Raphael Veiga abriu o placar, e Deyverson, que entrou no segundo tempo, marcou o gol do tricampeonato na prorrogação.

Em 2026, novamente em Montevidéu, o Palmeiras venceu o Estudiantes por 1 a 0 e conquistou sua quarta Libertadores. A taça foi a terceira de Abel Ferreira à frente do clube na competição.

Quantas finais de Libertadores o Palmeiras disputou?

O Palmeiras chegou a oito finais da Libertadores. Além dos títulos de 1999, 2020, 2021 e 2026, o clube foi vice-campeão em 1961, contra o Peñarol; em 1968, diante do Estudiantes; em 2000, contra o Boca Juniors; e em 2025, diante do Flamengo.