Como foi a campanha do Palmeiras na Copa Libertadores de 1999? Artilheiros, elenco e mais

Relembre neste domingo (31) a conquista do Verdão na Libertadores de 1999

Sob o comando do técnico Felipão, o conquistou o título da de 1999 após vencer o por 4 a 3 nos pênaltis.

Torcedores e simpatizantes do poderão neste domingo (31) relembrar o jogo que marcou a conquista da Libertadores.

A CAMPANHA DO PALMEIRAS NA LIBERTADORES DE 1999

RODADA JOGO GOLS 1ª Palmeiras 1x0 Arce 2ª Cerro Porteño 2x5 Palmeiras Junior Baiano (2x), Cleber, Evair, Oséas 3ª 4x2 Palmeiras Junior Baiano (2x) 4ª Palmeiras 1x1 Olimpia Paulo Nunes 5ª Corinthians 2x1 Palmeiras Paulo Nunes 6ª Palmeiras 2x1 Cerro Porteño Junior Baiano, Arce Oitavas de final Palmeiras 1x1 Oséas Quartas de final Vasco 2x4 Palmeiras Paulo Nunes, Alex (2x), Arce Quartas de final Palmeiras 2x0 Corinthians Oséas, Rogério Quartas de final Corinthians 2x0 Palmeiras (4 a 2 nos pênaltis) - Semifinal 1x0 Palmeiras - Semifinal Palmeiras 3x0 River Plate Alex (2x), Roque Júnior Final Deportivo Cali 1x0 Palmeiras - Final Palmeiras 2 x1 Deportivo Cali (4 a 3 nos pênaltis) Evair, Oséas

ARTILHEIRO DO PALMEIRAS NA LIBERTADORES DE 1999

Em um elenco com jogadores acostumados a artilharia, como Evair, Paulo Nunes e Oséas, o goleador do Palmeiras na Libertadores foi um zagueiro. Junior Baiano balançou as redes em cinco oportunidades.

Como hoje faz 20 anos do primeiro gol do Júnior Baiano, resolvemos relembrar dessa bomba de cabeça que ele meteu no Cerro Porteño! #MemóriaAlviverde pic.twitter.com/658whfT74g — SE Palmeiras (de 🏡) (@Palmeiras) August 1, 2018

ELENCO DO PALMEIRAS NA LIBERTADORES DE 1999

Goleiros: Velloso, Marcos, Sérgio;

Zagueiros: Júnior Baiano, Cléber, Júnior, Rivarola, Agnaldo Liz, Galleano;

Laterais: Arce, Júnior, Neném, Rubens Jr.;

Volantes: César Sampaio, Tiago Silva;

Meias: Alex, Zinho, Rogério, Jackson, Pedrinho, Juliano;

Atacantes: Paulo Nunes, Oséas, Edmilson, Evair, Euller;

Técnico: Felipão

QUANDO SERÁ A REPRISE?

JOGO Deportivo Cali 1 (3) x (4) 2 Palmeiras DATA DA REPRISE Domingo, 31 de maio de 2020 LOCAL Parque Antártica - HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo para São Paulo.