Deportivo Cali x Palmeiras 1999: escalações, gols e tudo sobre a final da Copa Libertadores

Relembre neste domingo (31) a conquista do Verdão na Libertadores de 1999

No próximo domingo (31), os torcedores do Palmeiras terão motivo para comemorar. A TV Globo anunciou a reprise da decisão da de 1999, quando a equipe paulista venceu nos pênaltis por 4 a 3, após ter perdido o primeiro jogo por 1 a 0 e vencido o duelo de volta no tempo normal por 2 a 1.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO 1 (3) x (4) 2 DATA Domingo, 31 de maio de 2020 LOCAL Parque Antártica - HORÁRIO 16h (de Brasília)

ESCALAÇÕES



Foto: Getty Images

PALMEIRAS

Marcos; Arce (Evair, aos 57'), Júnior Baiano, Roque Júnior e Júnior; César Sampaio, Rogério; Paulo Nunes, Alex (Euller, aos 75'), Zinho; Oséas.

DEPORTIVO CALI

Dudamel; Pérez (Gavíria, aos 84'), Yépes, Mosquera e Bedoya; Viveros, Zapata, Candelo (Hurtado, aos 61'), Betancourt; Bonilla e Córdoba ( , aos 80').

OS GOLS

Os atacantes Evair e Oséas foram responsáveis pelos gols do Palmeiras no segundo jogo, enquanto Zapata descontou para o Deportivo.

A decisão foi para os pênaltis. Zinho perdeu a primeira cobrança para o . Júnior Baiano, Roque Júnior, Rogério, e Euller converteram. Bedoya, na trave, com o raspão de Marcos, perdeu sua oportunidade. Zapat isolou e o Palmeiras de Felipão foi campeão da Libertadores de 1999.

A CAMPANHA DO PALMEIRAS

RODADA JOGO GOLS 1ª Palmeiras 1x0 Arce 2ª Cerro Porteño 2x5 Palmeiras Junior Baiano (2x), Cleber, Evair, Oséas 3ª 4x2 Palmeiras Junior Baiano (2x) 4ª Palmeiras 1x1 Olimpia Paulo Nunes 5ª Corinthians 2x1 Palmeiras Paulo Nunes 6ª Palmeiras 2x1 Cerro Porteño Junior Baiano, Arce Oitavas de final Palmeiras 1x1 Oséas Quartas de final Vasco 2x4 Palmeiras Paulo Nunes, Alex (2x), Arce Quartas de final Palmeiras 2x0 Corinthians Oséas, Rogério Quartas de final Corinthians 2x0 Palmeiras (4 a 2 nos pênaltis) - Semifinal 1x0 Palmeiras - Semifinal Palmeiras 3x0 River Plate Alex (2x), Roque Júnior Final Deportivo Cali 1x0 Palmeiras - Final Palmeiras 2 x1 Deportivo Cali (4 a 3 nos pênaltis) Evair, Oséas

