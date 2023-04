Quantos títulos de Champions League o Real Madrid já ganhou?

Carregando tradição no futebol europeu, a equipe merengue é a maior campeã da Liga dos Campeões

Considerado um dos maiores clubes da história do futebol mundial, o Real Madrid carrega consigo o lema de tradição quando o assunto é disputar a Liga dos Campeões. Além de ser o maior campeão espanhol, com 35 títulos, a equipe merengue é também o time com mais participações, com 53, na principal competição de clubes da Europa.

Com esse número alto de participações, o Real Madrid se tornou a equipe que mais disputou finais do torneio, claro, considerando o início da Champions League na chamada Taça dos Clubes Campeões Europeus, com 17 finais disputadas. Porém, um fato curioso, é que a equipe soma apenas três vice-campeonatos na história.

Ou seja, o Real Madrid é o clube europeu com mais títulos da Champions League, com 14 conquistas no total. A última delas aconteceu na final contra o Liverpool, na edição de 2021/22. Na ocasião, o atacante brasileiro, Vinícius Júnior, marcou o único gol que garantiu o título merengue, para a equipe aumentar ainda mais a distância entre os demais adversários.

Getty Images

Além do título de 2021/22, a equipe soma mais 13 conquistas: 1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60, 1965/66, 1997/98, 1999/00, 2001/02, 2013/14 , 2015/16, 2016/17 e 2017/18. Seis dessas conquistas corresponde a Taça dos Clubes Campeões Europeus e oito são de quando o torneio passou a chamar Liga dos Campeões.

O Real Madrid é o primeiro clube a ter conquistado duas Ligas dos Campeões consecutivas, conquistando-as em 2016 e 2017. Na atual edição, a equipe está classificada nas quartas de final, com vantagem de dois gols para o jogo de volta da fase.