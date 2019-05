Quais são os maiores campeões da Champions League?

Liverpool e Tottenham decidem o principal troféu da Europa no dia 1º de junho, em Madri

e se preparam para a grande final da , que será disputada no dia 1º de junho, às 16h (de Brasília), no estádio Wanda Metropolitano, em Madri. Enquanto os Reds buscam o seu sexto título na competição, os Spurs sonham em levantar pela primeira vez o troféu mais cobiçado da Europa.

Com os rivais ingleses realizando a sexta final de UCL entre equipes do mesmo país, confira os números detalhados e as curiosidades , que tem o como o maior campeão do torneio. Confira!

OS MAIORES VENCEDORES

CLUBES TÍTULOS ANOS REAL MADRID 13 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1958-59, 1959-60, 1965-66, 1997-98, 1999-00, 2001-02, 2013-14, 2015-16, 2016-17 e 2017-18 MILAN 7 1962/63 - 1968/69 - 1988/89 - 1989/90 - 1993/94 - 2002/03 - 2006/07 BAYERN DE MUNIQUE 5 1973/74 - 1974/75 - 1975/76 - 2000/01 - 2012/13 LIVERPOOL 5 1976/77 - 1977/78 - 1980/81 - 1983/84 - 2004/05 BARCELONA 5 1991/92 - 2005/06 - 2008/09 - 2010/11 - 2014/15 AJAX 4 1970/71 - 1971/72 - 1972/73 - 1994/95 MANCHESTER UNITED 3 1967/68 - 1998/99 - 2007/08 INTERNAZIONALE 3 1963/64 - 1964/65 - 2009/10 BENFICA 2 1960/61 - 1961/62 NOTTINGHAM FOREST 2 1978/79 - 1979/80 JUVENTUS 2 1984/85 - 1995/96 PORTO 2 1986/87 - 2003/04 CELTIC 1 1966/67 FEYENOORD 1 1969/70 ASTON VILLA 1 1981/82 HAMBURGO 1 1982/83 STEAUA BUCARESTE 1 1985/86 1 1987/88 ESTRELA VERMELHA 1 1990/91 O. MARSELHA 1 1992/93 BORUSSIA DORMUND 1 1996/97 CHELSEA 1 2011/12

FINAIS DA UCL ENTRE EQUIPES DO MESMO PAÍS

PAÍS CLUBES CAMPEÕES TÍTULOS VICES ESPANHA 2 18 11 INGLATERRA 5 12 9 ITÁLIA 3 12 16 ALEMANHA 3 7 10 PAÍSES BAIXOS 3 6 2

* A última final inglesa na Champions League foi entre e , em 2007/08, quando Cristiano Ronaldo e companhia foram campeões pelos Red Devils.

FINAIS ENTRE CLUBES DO MESMO PAÍS

Com a classificação de Liverpool e Tottenham, a agora conta com oito clubes diferentes que já chegaram à final da Champions League. e , ambos com seis equipes, vêm em seguida.

PAÍS Nº CLUBES Inglaterra 8 , , Chelsea, United, Liverpool, Manchester United, e Tottenham Itália 6 , , , , e Alemanha 6 de Munique, , , Borussia Monchengladbach, Eintracht e Hamburgo 4 Real Madrid, , e 4 , , e

Vale ainda destacar que o Manchester United é o clube inglês com mais aparições na Champions League. Foram 28 no total.