Quais são os times que mais vezes chegaram na final da Champions League?

O PSG garantiu sua primeira participação na grande decisão da competição; veja o ranking!

E teremos "Adulto Ney" na grande final da Liga dos Campeões! O PSG bateu o RB Leipzig por 3 a 0, deu show em e está na decisão da pela primeira vez na sua história. Isso não significa, entretanto, que o clube francês seja menos favorito para conquistar o título: os parisienses possuem um elenco fantástico, recheado de craques.

O outro finalista pode ser uma cara conhecida ou outro time sem tanta história no torneio: o Bayern enfrenta o Lyon, com ambos lutando por uma vaga na finalíssima. Enquanto o time bávaro está entre os cinco maiores finalistas da era moderna, os Les Gones nunca ficaram a um jogo de saírem com a taça.

Eliminado da competição nas oitavas de final pelo , o , maior vencedor da história da competição, é também o clube que mais vezes chegou a finais - foram sete classificações, com sete títulos merengues. É seguido de perto por e , com seis finais cada.

O , humilhado nas quartas contra o Bayern, soma cinco finais. Se passar pelo , o time alemão empataria com Milan e Juventus e ficaria a uma participação em final de se tornar o maior finalista da era moderna da Liga dos Campeões da Uefa.

O atual campeão, - pelo menos até este próximo domingo, 23 de agosto -, aparece com quatro finais, empatado com seu rival local . , e são alguns outros times que já jogaram mais de uma decisão da competição.

Veja, a seguir, como está o ranking de finalistas da 'era moderna' da Champions:

Os clubes que mais vezes chegaram na decisão: 1993-2018

Real Madrid : 7 finais (1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 e 2018)

: 7 finais (1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017 e 2018) Milan : 6 finais (1993, 1994, 1995, 2003, 2005 e 2007)

: 6 finais (1993, 1994, 1995, 2003, 2005 e 2007) Juventus : 6 finais (1996, 1997, 1998, 2003, 2015 e 2017)

: 6 finais (1996, 1997, 1998, 2003, 2015 e 2017) Barcelona : 5 finais (1993, 2006, 2009, 2011 e 2015)

: 5 finais (1993, 2006, 2009, 2011 e 2015) : 5 finais (1999, 2001, 2010, 2012 e 2013)

