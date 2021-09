Quantos gols Messi fez contra a seleção brasileira?

Craque e capitão hermano, o camisa 10 tem um tabu pela frente em jogos oficiais contra o Brasil

Vem aí mais um Clássico das Américas! Neste domingo (5), Brasil e Argentina se enfrentam pela sexta-rodada das Eliminatórias Sul-Americanas e Lionel Messi, que escapou de uma grave lesão na vitória contra a Venezuela, está confirmado.

No entanto, apesar de de balançar as redes em diversas seleções do mundo, o camisa 10 nunca marcou gols na seleção quando se trata de jogos oficiais.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Quantos gols Messi marcou no Brasil?



(Foto: Getty Images)

Em 12 partidas disputadas até o momento, Messi marcou 5 gols na seleção brasileira. No entanto, todos eles foram em amistosos, ou seja, o camisa 10 nunca balançou as redes contra a Canarinho em jogos oficiais (Elminatórias e Copa América).

Qual o desempenho de Messi contra o Brasil?



(Foto: Nureldine Fayez/ Getty Images)

Quando esteve em campo, Messi venceu a seleção cinco vezes, empatou uma e perdeu 6, com aproveitamento de 42%, num total de 1080 minutos em campo.

No entanto, foi justamente contra o Brasil que o camisa 10 conquistou o tão sonhado título pela Argentina: a Copa América 2021, em final disputada no Maracanã.

Quando Messi volta a enfrentar a seleção brasileira?



(Foto: Getty Images)

Messi já tem novo encontro marcado diante do Brasil: será neste domingo (5), na Neo Química Arena, a partir das 16h (de Brasília), pela sexta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022.

E, mais uma vez, as atenções estarão voltadas para o camisa 10. Será que ele põe fim ao tabu?