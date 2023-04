Quanto São Paulo e Fluminense vão receber por venda de Brenner para a Udinese

Paulistas embolsarão R$ 1,5 milhão, e cariocas têm direito a R$ 150 mil; valores são por causa do mecanismo de solidariedade da Fifa

A Udinese acertou a compra de Brenner, do FC Cincinnati, por US$ 10 milhões (R$ 50,6 milhões na cotação atual) no mercado da bola. A informação sobre o negócio foi inicialmente divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano e confirmada pela GOAL. A pedido da reportagem, a Rede do Futebol calculou que o São Paulo tem direito a 3% da negociação por causa do mecanismo de solidariedade da Fifa. O Fluminense ainda terá 0,3% da negociação.

O Tricolor paulista não tem percentual dos direitos econômicos do atacante de 23 anos — o balanço foi divulgado. O clube, portanto, fica apenas com uma fatia por causa do mecanismo de solidariedade. Ele atuou pela equipe são-paulina de 2011 a fevereiro de 2021, quando teve a saída selada para o futebol dos Estados Unidos. O percentual do Tricolor carioca é devido ao curto período em que o jovem esteve no time, entre maio e dezembro de 2019. Ele assinou por empréstimo nas Laranjeiras.

O São Paulo embolsará US$ 300 mil (R$ 1,5 milhão) com a venda do centroavante para o futebol italiano, enquanto o Fluminense terá direito a US$ 30 mil (R$ 150 mil) da negociação. Os valores devem ser repassados pelo FC Cincinnati aos clubes brasileiros.

Em junho do ano passado, o Internacional demonstrou interesse na contratação de Brenner, mas não chegou a um acordo com os estadunidenses pelo negócio. As tratativas foram descartadas somente em meados de agosto, quando o jogador se tornou titular do time norte-americano.

Na atual temporada, Brenner tem sete partidas pelo FC Cincinnati, somando 512 minutos em campo. No período, o centroavante marcou um gol e não deu assistência.