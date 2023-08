Quanto o Flamengo ganha com uma venda de Lucas Paquetá ao Manchester City?

Hoje no West Ham, brasileiro é o mais novo alvo de Pep Guardiola e pode render bolada ao Rubro-Negro

Lucas Paquetá, meio-campista do West Ham e da Seleção Brasileira, é o mais novo alvo de Pep Guardiola no Manchester City, conforme apuração da GOAL. Um eventual negócio não agradaria, porém, apenas os Citizens.

O Flamengo, clube que revelou o jogador e possui direito a uma fatia de futuras vendas, também se beneficiaria de uma transferência de Paquetá. Por conta do benefício de solidariedade proposto pela Fifa, o Rubro-Negro teria participação dedicada de 4% na verba total de negociação.

Os Hammers entendem que o valor de mercado de Paquetá ronde a casa dos 70 milhões de euros (cerca de R$ 376,6 milhões) atualmente. Dessa forma, o Fla poderia embolsar pouco mais de R$ 15 milhões, uma vez concretizada a venda por essa quantia.

Paquetá é um dos principais jogadores no London Stadium atualmente. Após um início inconstante de passagem seguindo transferência do Lyon, em agosto do ano passado, logo ganhou ritmo e lugar cativo entre os titulares de David Moyes. Em números, registrou cinco gols e sete assistências em 41 jogos.

Para esta temporada, o clube de Londres, que conquistou a Liga Conferência no fim da última campanha, perdeu seu capitão, Declan Rice, para o Arsenal, e pode brigar mais uma vez contra o rebaixamento na Premier League. A falta de grandes aspirações para o ano poderia ser um fator de peso para uma eventual saída do meia.