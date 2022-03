Quanto é a premiação da Copa do Nordeste?

Finalistas da Copa do Nordeste 2022, Fortaleza e Sport estão na briga por mais um título da Lampions League. Além da conquista do primeiro título da temporada, os clubes vão em busca de uma premiação generosa da competição.

Assim como em 2021, os valores da premiação se mantiveram os mesmos, conforme definido em reunião com os 16 clubes participantes.

Abaixo, a GOAL destaca os valores da premiação e quantoo campeão pode levar na Copa do Nordeste.

Como ficou a distribuição de cotas na fase de grupos?

A premiação da fase de grupos da Copa do Nordeste é dividida pela classificação dos times no ranking da CBF.

Com isso, os times do Pote 1 receberam R$ 1,910 milhão, do Pote 2 R$ 1,465 milhão, Pote 3 R$ 1,290 milhão e o Pote 4 R$ 640 mil. Veja:

Pote 1 Pote 2 Pote 3 Pote 4 Bahia (11°) CSA (30°) Botafogo-PB (49°) Floresta-CE (91°) Ceará (14°) CRB (31°) Globo-RN (62°) Sergipe (102°) Fortaleza (18°) Sampaio Corrêa (33°) Altos-PI (68°) Atlético-BA (138°) Sport (20°) Náutico (39°) Campinense (72°) Souza-PB (193°)

Qual a premiação da Copa do Nordeste?

Assim como nas primeiras fases da Copa do Brasil, a Copa do Nordeste paga um valor variável para times na fase de grupos. Os valores, porém, se mantém fixos na fase de mata-mata para todos os clubes. Veja:

Pote 1 : R$ 1,910 milhão

: R$ 1,910 milhão Pote 2 : R$ 1,465 milhão

: R$ 1,465 milhão Pote 3 : R$ 1,290 milhão

: R$ 1,290 milhão Pote 4 : R$ 640 mil

: R$ 640 mil Quartas de final : R$ 300 mil

: R$ 300 mil Semifinal : R$ 350 mil

: R$ 350 mil Vice-campeão : R$ 500 mil

: R$ 500 mil Campeão: R$ 1 milhão

Quanto o campeão da Copa do Nordeste deve ganhar?

Por estar no Pote 1, Fortaleza e Sport, finalistas da competição, receberam a premiação máxima da competição caso sejam campeões.

Ao todo, o campeão levará para casa cerca de R$ 3,5 milhões em premiações fixas. Os valores, porém, podem aumentar depois que forem somadas as receitas digitais da competição.