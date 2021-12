Copa do Nordeste 2022: veja grupos, datas e premiações dos times participantes

A Copa do Nordeste, que está prevista para começar nos dias 22 e 23 de janeiro de 2022, está se aproximando. A competição, que reúne grandes times brasileiros, se tornou um dos maiores atrativos do futebol no nordeste e no Brasil.

Após a disputa das fases preliminares, que nesta edição contou com um formato diferente, os 16 clubes que estarão na fase de grupos já foram definidos e sorteados. Vale lembrar que os times da mesma cidade são colocados em grupos diferentes.

Em 2021, o Bahia se tornou o grande campeão depois de bater nos pênaltis a equipe do Ceará, conquistando assim seu quarto títulos. Nesta edição, Ceará Bahia, Fortaleza e Sport aparecem como os grandes favoritos, mas quem será o verdadeiro campeão da Lampions League, como é conhecida a competição, em 2022?

Quais times estão classificados para a fase de grupos?

Bahia

Ceará

Fortaleza

Sport

CSA

CRB

Samapaio Corrêa

Náutico

Botafogo-PB

Globo-RN

Altos-PI

Campinense

Floresta-CE

Sergipe

Atlético-BA

Sousa-PB

Como ficou a divisão dos grupos da Copa do Nordeste?

Grupo A

Fortaleza

Sport

CSA

Sampaio Corrêa

Campinense

Globo-RN

Sergipe

Atlético-BA

Grupo B

Ceará

Bahia

Náutico

CRB

Botafogo-PB

Altos-PI

Floresta-CE

Sousa-PB

Qual o regulamento da fase de grupos?

Os 16 times que estão classificados para esta fase são divididos em dois grupos, com oito participantes. O regulamento diz que clubes do mesmo estado, por exemplo, Ceará e Fortaleza, devem ficar em grupos diferentes.

Sendo assim, os times do Grupo A enfrentam os times do Grupo B, com oito rodadas nesta fase. Após isso, avançam quatro de cada grupo para a disputa das quartas de final em jogo único.

Quais são as datas dos jogos da competição?

Os primeiros jogos da fase de grupos está previsto para acontecer nos dias 22 e 23 de janeiro de 2022. Sendo assim, com previsão de encerramento nos dias 12 e 19 de abril, com a grande final disputada em dois jogos.

Classificação da fase de grupos

Grupo A

POS. TIME PTS J V E D GP GC SG 1° Fortaleza 0 0 0 0 0 0 0 2° Sport 0 0 0 0 0 0 0 3° CSA 0 0 0 0 0 0 0 4° Sampaio Corrêa 0 0 0 0 0 0 0 5° Campinense 0 0 0 0 0 0 0 6° Globo 0 0 0 0 0 0 0 7° Sergipe 0 0 0 0 0 0 0 8° Atlético-BA 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

POS. TIME PTS J V E D GP GC SG 1° Ceará 0 0 0 0 0 0 0 0 2° Bahia 0 0 0 0 0 0 0 0 3° Náutico 0 0 0 0 0 0 0 0 4° CRB 0 0 0 0 0 0 0 0 5° Botafogo-PB 0 0 0 0 0 0 0 0 6° Altos-PI 0 0 0 0 0 0 0 0 7° Floresta-CE 0 0 0 0 0 0 0 0 8° Sousa-PB 0 0 0 0 0 0 0 0

Qual a premiação dos times participantes?

A premiação da Copa do Nordeste é dividida pela classificação dos times no ranking da CBF. Este mesmo ranking é utilizado para definir a separação dos potes para o sorteio da fase de grupos.

Com isso, os times do Pote 1 recebem R$ 1,9 milhões de reais, do Pote 2 R$ 1,4 milhões de reais, Pote 3 R$ 1,2 milhões de reais e o Pote 4 R$ 640 mil reais.

Pote 1 Pote 2 Pote 3 Pote 4 Bahia (11°) CSA (30°) Botafogo-PB (49°) Floresta-CE (91°) Ceará (14°) CRB (31°) Globo-RN (62°) Sergipe (102°) Fortaleza (18°) Sampaio Corrêa (33°) Altos-PI (68°) Atlético-BA (138°) Sport (20°) Náutico (39°) Campinense (72°) Souza-PB (193°)

Onde assistir à Copa do Nordeste?

Os torcedores que quiserem acompanhar a competição terão um cardápio com muitas opções. Isto porque, o Grupo Disney, que compõe o Fox Sports, ESPN e Star+, renovou seu contrato para continuar transmitido uma das maiores competições do futebol brasileiro.

Ainda assim, na TV aberta, mas apenas para a região nordeste, o SBT continua mostrando a competição. Sendo assim, os Canais Disney terá uma cobertura maior no país, mas com os jogos na TV fechada.