Quantos títulos o Sport Recife tem na Copa do Brasil?

Leão da Ilha faz parte da galeria de campeões do torneio mais democrático do Brasil

Um dos times mais tradicionais do futebol brasileiro, o Sport Recife tem não só conquistas no âmbito estadual e regional, como também figura na lista dos campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil: nesta, o único título conquistado pelo Leão até hoje aconteceu em 2008, vencido em cima do Corinthians.

Naquela edição, o Sport do técnico Nelsinho Baptista começou eliminando Imperatriz-MA (6 a 3 no saldo) e Brasiliense (6 a 2) nas duas primeiras fases, em dois jogos. A partir daí, os pernambucanos superaram alguns 'pesos pesados' do futebol brasileiro na corrida para o título: tirou o Palmeiras nas oitavas de final, com direito a uma goleada de 4 a 1 na Ilha do Retiro, o Internacional, nas quartas, vencendo por 3 a 1 na volta após ser derrotado fora de casa, e o Vasco em São Januário, levando a melhor nos pênaltis (5 a 4) após um empate em 2 a 2 no saldo.

Na grande decisão, o adversário foi o Corinthians, que saiu em vantagem com um 3 a 1 no Morumbi no jogo de ida, em 4 de junho. Uma semana depois, no dia 11, o Sport Recife fez 2 a 0 jogando na Ilha, com gols de Carlinhos Bala e Luciano Henrique, e se sagrou campeão da Copa do Brasil pela primeira e única vez em sua história, vencendo a série graças ao gol marcado fora de casa, como previa o regulamento da competição à época.