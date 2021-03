Quais são os times com mais títulos de Copa do Brasil?

Grêmio, que disputa a final neste domingo com o Palmeiras, pode se igualar como principal campeão da história da competição

Palmeiras e Grêmio decidem neste domingo (7) a final da Copa do Brasil 2020, 32ª edição do torneio nacional que reúne clubes de todos os cantos do Brasil. Um dos maiores campeões a história do torneio com cinco títulos, o Grêmio tem a oportunidade de igualar o principal vencedor da competição, caso supere o Palmeiras de Abel Ferreira, que também figura entre o top 5 da história da copa, com três conquistas.

No ranking foram contabilizados os campeões e vice-campeões de todas as edições da Copa do Brasil, realizada pela primeira vez em 1989.

Os maiores campeões da Copa do Brasil

TIMES TÍTULOS ANOS Cruzeiro 6 1993, 1996, 2000, 2003, 2017, 2018 Grêmio 5 1989, 1994, 1997, 2001, 2016 Flamengo 3 1990, 2006, 2013 Corinthians 3 1995, 2002, 2009 Palmeiras 3 1998, 2012, 2015 Internacional 1 1992 Fluminense 1 2007 Vasco 1 2011 Santos 1 2010 Sport 1 2008 Atlético Mineiro 1 2014 Athletico-PR 1 2019 Criciúma 1 1991 Juventude 1 1999 Paulista 1 2005 Santo André 1 2004

A lista dos vices tem Flamengo como principal destaque, com quatro aparições. O Grêmio volta a ocupar a segunda colocação, e caso seja derrotado pelo Palmeiras na final de 2020, se igualará aos cariocas como o time com mais vices na competição.

Os maiores vice-campeões da Copa do Brasil