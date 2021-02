Quais são os times com mais títulos de Brasileirão?

Palmeiras lidera ranking, que pode ter Flamengo em segundo colocado em caso de título

Após a rodada final e a definição do campeão brasileiro, o Palmeiras seguirá como maior campeão brasileiro, com 10 conquistas. Mas o Flamengo, que luta pelo título com o Internacional, pode chegar a sua oitava taça, levando em conta o Brasileirão Unificado, a segunda fora do Maracanã.

No ranking a seguir, foi contabilizado o número de títulos e também levantado o ano em que os títulos aconteceram. Na sequência, um levantamento dos maiores vice-campeões da liga do nosso país.

Os maiores campeões do Brasileirão Unificado

TIMES TÍTULOS ANOS Palmeiras 10 1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016 e 2018 Santos 8 1961, 1962, 1963 , 1964 , 1965 , 1968, 2002 e 2004 Corinthians 7 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017 Flamengo 7 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009 e 2019 São Paulo 6 1977, 1986, 1991, 2006, 2007 e 2008 Cruzeiro 4 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018 Fluminense 4 1970, 1984, 2010 e 2012 Vasco 4 1974, 1989, 1997 e 2000 Internacional 3 1975, 1976 e 1979 Bahia 2 1959 e 1988 Botafogo 2 1968 e 1995 Grêmio 2 1981 e 1996 Athletico-PR 1 2001 Atlético-MG 1 1971 Coritiba 1 1985 Guarani 1 1978 Sport 1 1987

O Internacional, com sete vices, pode se igualar ao Santos com o maior número de vezes que ou terminou em segundo lugar ou na época do mata-mata, perdeu na final do campeonato. O São Paulo é o terceiro colocado, com seis.

Os maiores vice-campeões do Brasileirão Unificado