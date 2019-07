Quando volta o Brasileirão Série A 2019? Próxima rodada, classificação e mais informações

Após um mês de paralisação, torneio nacional retorna neste fim de semana

Passada a , o Campeonato Brasileiro retorna no próximo sábado (13), com quatro jogos, e domingo (14), com mais cinco. Na segunda-feira (15) , e Ceará fecham a 10ª rodada.

Com as atenções voltadas ao torneio de seleções, os times passaram cerca de um mês distantes da necessidade de imediata de vitórias. Mas a partir deste final de semana recomeça a batalha. Confira as principais informações.

CLASSIFICAÇÃO ATUAL

POSIÇÃO EQUIPE PONTOS 1º 25 2º 20 3º 17 4º 16 5º 16 6º 15 7º 15 8º 14 9º 14 10º 12 11º 11 12º -PR 10 13º Ceará 10 14º 10 15º 9 16º Fluminense 8 17º 8 18º 8 19º 6 20º Avaí 4

O Palmeiras terminou as nove primeiras rodadas na liderança isolada, com 25 pontos, cinco a mais que o vice-líder Santos, com aproveitamento de 92,6%. Flamengo, com 17, e Internacional, com 16, fecham o G4.

Na parte debaixo da tabela, a briga está mais enrolada. Chapecoense, Cruzeiro, CSA e Avaí, estão no Z-4, com quatro, seis e oito pontos, respectivamente.

QUANTO TEMPO O BRASILEIRÃO FICOU PARADO?

A Copa América chegou a seu fim, com o Brasil conquistando o seu nono título da competição, após bater o por 3 a 1 na final. Agora é hora das principais competições do calendário brasileiro voltarem a ser disputadas.

Depois da Copa Brasil retornar já no meio da semana, é a vez da bola rolar no Campeonato Brasileiro, após um mês de paralisação. A última rodada ocorreu entre os dias 12 e 13 de junho.

PRÓXIMOS JOGOS

Sábado - 13/07

Grêmio x Vasco

17h (de Brasília) | Arena do Grêmio

Fortaleza x Avaí

17h (de Brasília) | Castelão

São Paulo x Palmeiras

19h (de Brasília) | Morumbi

Bahia x Santos

19h (de Brasília) | Pituaçu

Domingo - 14/07

Flamengo x Goiás

11h (de Brasília) | Maracanã

Cruzeiro x Botafogo

16h (de Brasília) | Mineirão

Corinthians x CSA

16h (de Brasília) | Arena Corinthians

x Internacional

16h (de Brasília) | Arena da Baixada

Chapecoense x Atlético-MG

19h (de Brasília) | Arena Condá

Segunda-feira 15/07

Fluminense x Ceará

20h (de Brasília) | Maracanã

OS ARTILHEIROS

JOGADOR EQUIPE GOLS Gabigol Flamengo 5 Eduardo Sasha Santos 5 Everaldo Chapecoense 5 Kayke Goiás 4 Bruno Henrique Flamengo 4 Bruno Henrique Palmeiras 4 Leandor Barcia Goiás 3 Raphael Veiga Palmeiras 3 Thiago Neves Cruzeiro 3 Artur Bahia 3 Ricardo Bueno CSA 3 Alexandre Pato São Paulo 3 Thiago Galhardo Ceará 3 Deyverson Palmeiras 3 João Pedro Fluminense 3 Paolo Guerrero Internacional 3 Pedrinho Corinthians 3 Chará Atlético-MG 3 Grêmio 3 Marcelo Cirino Athletico-PR 3 Alex Santana Botafogo 3 Rony Athletico-PR 3 Pedro Fluminense 3

Após nove rodadas disputadas, três jogadores lideram a artilharia do Campeonato Brasileiro: os atacantes Gabigol, do Flamengo, Eduardo Sasha, do Internacional, e Everaldo, da Chapecoense. Cada um balançou as redes cinco vezes.

Kayke, do Goiás, Bruno Henrique, do Flamengo, e Bruno Henrique, do Palmeiras, aparecem com quatro gols cada, na vice-artilharia.