O que cada time precisa para se classificar às semifinais da Copa do Brasil?

Duelos de volta das quartas de final estão marcados para a próxima quarta-feira (17)

Com o fim da , a bola voltou a rolar já no meio desta semana, com os clubes brasileiros em decisões importantes. Pelo duelo de ida das quartas de final da Copa do , , , , -PR, e entraram em campo na quarta-feira (10), enquanto e disputam o primeiro jogo nesta quinta-feira (11), no Mineirão.

Como não há mais gol qualificado no torneio, o torcedor já está fazendo cálculos para saber o que o seu time precisa para avançar às semifinais. Confira!

O QUE CADA EQUIPE PRECISA PARA AVANÇAR

INTERNACIONAL X PALMEIRAS



Foto: Divulgação Internacional

O Palmeiras fez o seu dever de casa e abriu vantagem sobre o Internacional na luta por uma vaga nas semifinais da , ao vencer por 1 a 0 no Allianze Parque. Agora, enquanto o Verdão joga por um empate no Beira-Rio, o precisa vencer por dois gols de diferença. O triunfo por um gol de vantagem leva a decisão para os pênaltis.

BAHIA X GRÊMIO



Foto: Divulgação Grêmio

Com o empate de Grêmio e Bahia por 1 a 1 no jogo de ida em Alegre, o duelo ficou aberto para o jogo de volta, na próxima quarta-feira (17), às 19h15 (de Brasília), na Arena Fonte

Nova. As duas equipes precisam vencer para avançar à semifinal. Um novo empate leva a decisão aos pênaltis – não há gol qualificado na Copa do Brasil.

FLAMENGO X ATHLETICO-PR



Foto: Divulgação Flamengo

e Flamengo também ficaram no empate por 1 a 1 na Arena da Baixada, em Curitiba, no confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Agora, os dois times voltam a se enfrentar no dia 17, no Maracanã. Quem vencer o jogo se classifica. Nova igualdade leva a decisão da vaga nas semifinais para os pênaltis.

CRUZEIRO X ATLÉTICO-MG



Foto: Divulgação Cruzeiro

As equipes farão o seu primeiro jogo nesta quinta-feira (11), no Mineirão. O duelo de volta está marcado para a próxima quarta (17), no Independência.