Quando Gabriel Jesus volta a jogar pelo Arsenal?

O atacante sofreu uma lesão defendendo a seleção brasileira na Copa do Mundo

O Arsenal está com um problema neste retorno da Copa do Mundo: Gabriel Jesus se lesionou à serviço da seleção brasileira, e não deve voltar aos gramados por algum tempo. O jogador, aliás, precisou ser cortado do Mundial, e até passou por uma cirurgia no joelho direito.

Gabriel Jesus sofreu uma entrada no jogo entre Brasil e Camarões, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, e deixou o campo com dores, o que já preocupava os torcedores. Após a realização de exames de imagem, ficou constatada uma lesão mais grave no menisco e no ligamento colateral do joelho direito, que obrigou o jogador a voltar para a Inglaterra para passar por uma cirurgia.

O procedimento correu dentro da normalidade, e Gabriel já está começando seu processo de recuperação. Em fotos postadas pelo atacante, é possível vê-lo andando com auxílio de muletas, o que mostra um início de progresso.

Quando Gabriel Jesus volta a jogar?

O departamento médico do Arsenal evitou colocar uma data para o retorno de Gabriel Jesus às atividades, e nem mesmo divulgou uma previsão para o retorno do atacante.

"Sobre Gabriel, é muito difícil de colocar um prazo (para sua recuperação). Foi uma lesão séria e, conhecendo ele, eu prefiro não falar em datas", reforçou o treinador Mikel Arteta em entrevista coletiva, na sexta-feira (23).

Segundo apuração da GOAL à época da lesão, Jesus deve precisar de cerca de três meses para recuperar-se da lesão - ou seja, deve voltar por volta do meio de março. O prazo, no entanto, pode variar, uma vez que cada corpo tem seu próprio tempo.