Qual foi a lesão de Gabriel Jesus na Copa? Quando o atacante volta a jogar por Arsenal e Brasil?

Atacante brasileiro se lesionou na partida contra Camarões e foi cortado do grupo que disputa o Mundial

O Brasil tem sofrido com lesões de jogadores durante a Copa do Mundo do Qatar. Até o final da partida contra Camarões, cinco jogadores já tinham sentido algum tipo de problema físico e dois foram, inclusive, cortados da disputa do Mundial. Um deles foi Gabriel Jesus, o atacante já deixou a deleção e embarcou para Londres.

Jesus sofreu uma entrada no jogo contra os Leões Indomáveis e deixou o campo no segundo tempo para a entrada de Pedro. Após a partida, o médico da seleção, Rodrigo Lasmar, confirmou problemas não apenas em Alex Telles, que tinha deixado o campo chorando, mas em Gabriel, também.

Depois de fazer exames de imagem, constatou-se que o atacante lesionou o joelho direito e não terá condições de se recuperar a tempo para a disputa do restante da competição. A comissão médica da seleção não deu informações mais detalhadas sobre o tipo e as especificidades da lesão.

Gabriel Jesus chegou lesionado ao Qatar?

Após o anúncio do machucado do atacante do Arsenal, começaram boatos de que Gabriel Jesus teria chegado ao Qatar já se queixando de dores.

O técnico Tite foi categórico ao dizer que seria falta de profissionalismo convocar um jogador com problemas físicos e classificou como "mentiroso" e "haters" quem teria espalhado a informação.

"Em nenhum momento aqui na seleção pagamos o preço de vitória por saúde do atleta. Esse mentiroso, os haters, né? Que ficam espalhando. Vai cuidar de outra coisa, deixa de plantar mentira. O Arsenal tem um departamento médico, nós temos um departamento médico, ética profissional, e nunca ia acontecer desta forma", declarou o treinador em entrevista coletiva.

O portal GE apurou e confirmou que Gabriel não chegou sentindo nenhum tipo de lesão à sede da Copa do Mundo.

Vale lembrar, porém, que em 2018, Tite manteve a convocação de Fred, que se lesionou dez dias antes do torneio e permaneceu com a seleção. No final das contas, o Brasil não pode contar com o meia em nenhum jogo sequer. A confirmação de lesão de Fred veio da boca do próprio Tite.

Quando Gabriel Jesus volta a jogar pelo Brasil e pelo Arsenal?

A resposta ainda vai depender da reavaliação que o brasileiro vai passar. Neste domingo (4), ele deixou a delegação brasileira em Doha, no Qatar, e viajou para Londres. Ele será avaliado pelos médicos do Arsenal.

De acordo com o GE, existe a possibilidade de Gabriel Jesus ser submetido à cirurgia. Caso isso aconteça, seu período fora dos gramados pode aumentar e chegar a até três meses.

Como ainda não há informações detalhadas, é difícil prever qualquer coisa. Parte da imprensa inglesa estima que o brasileiro ficará um mês longe dos gramados. Mas tudo dependerá do tratamento escolhido para a recuperação do jovem atacante da seleção e dos Gunners.