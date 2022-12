Gabriel Jesus passa por cirurgia no joelho e deve ficar três meses afastado

Atacante do Arsenal e da seleção brasileira deve ficar três meses afastado após lesão na Copa do Mundo

O atacante Gabriel Jesus passou por um procedimento cirúrgico para corrigir uma lesão no joelho direito, ocorrida em meio à Copa do Mundo 2022.

O atacante do Arsenal deve ficar afastado dos gramados por cerca de três meses. A volta dependerá da recuperação do centroavante de 25 anos. Gabriel Jesus teve lesão no menisco e parcial do ligamento colateral do joelho direito. Não houve ruptura.

Gabriel Jesus, inclusive, nem sequer permaneceu no Qatar para acompanhar a seleção brasileira, como fez o lateral esquerdo Alex Telles, que também foi cortado da lista por lesão no joelho direito.

O atacante do Arsenal logo retornou a Londres para dar início ao tratamento do problema clínico no joelho direito.

Gabriel Jesus teve a lesão detectada logo depois da partida contra Camarões, pela terceira rodada do Grupo G da Copa do Mundo. O atacante fez exames médicos no dia seguinte e foi imediatamente cortado da delegação do Brasil.