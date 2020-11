Quando foi o acidente do avião da Chapecoense?

Maior desastre aéreo do esporte brasileiro deixou 71 mortos e seis feridos

A final da Copa Sul-Americana de 2016 seria o maior momento da , equipe do interior de Santa Catarina que chegava à uma final de competição europeia pela primeira vez em sua história. O que era para ser um lindo capítulo na trajetória do clube se tornou uma das maiores tragédias do esporte mundial.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A delegação da Chapecoense viajava de de la Sierra, na , onde fez uma escala, para Medellín, na , onde disputaria o primeiro jogo da grande final contra o . No entanto, sem combustível, o avião nào conseguiu pousar e caiu em um morro, batizado posteriormente de "Cerro Chapecoense".

Mais times

Ao todo, o acidente deixou 71 mortos, entre jogadores, comissão técnica, dirigentes, tripulação de vôo e jornalistas que viajavam com o grupo para a cobertura da finalíssima da Sul-Americana. Apenas seis pessoas sobreviveram à queda.

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Como não houve final, a Chapecoense foi declarada campeã da de 2016 pela Conmebol. Nos dias em que seriam jogadas as partidas, aconteceram diversas homenagens no Estádio Atanasio Girardot, do Atlético Nacional, na Arena Condá, da , e no Couto Pereira, estádio do que receberia o jogo de volta da grande final.

Mais artigos abaixo

Quando foi o acidente do avião da Chapecoense?

Há uma certa confusão na data do acidente em função do fuso horário entre e Colômbia. No horário local colombiano, desastre aconteceu às 21h59 do dia 28 de novembro de 2016 (segunda-feira). No Brasil, porém, já passava da meia-noite. No horário de Brasília, eram 0h59 do dia 29 de novembro de 2016 (terça-feira).

Por isso, há uma certa confusão na data exata do acidente. Algumas publicações se baseiam na data e horário da Colômbia, enquanto outras se baseiam no horário brasileiro. Desde o acidente, a Chapecoense homenageia as vítimas no dia 29 de novembro. Neste ano, a data cai no próximo domingo e clube catarinense planeja uma homenagem nas redes sociais, diante das dificuldades impostas pela pandemia.

"Nas alegrias e nas horas mais difíceis..." ⚽🏹💚#PraSempreLembrados #VamosChape



"En la alegria y en las horas más difíciles."

"In joys and in hardest moments."#PraSempreChape pic.twitter.com/JetXWNpYQP — Chapecoense (@ChapecoenseReal) November 29, 2018

Um dia antes, no sábado (28), a Chape joga contra o . O time entrará em campo com uma faixa, reforçando a solidariedade e o apoio às famílias, como informou o NSC Total. Líder da , a equipe catarinense está próxima do retorno à elite nacional. Alan Ruschel, sobrevivente da tragédia, é o capitão do time.