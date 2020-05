Como foi a campanha da Chapecoense na Sul-Americana de 2016? Artilheiros, elenco e mais

A reprise da classificação histórica da Chape para a final do torneio terá participação especial do ex-goleiro Jakson Follmann

A conquistou as torcidas do após fazer sua melhor campanha na de 2016, três anos após sua estreia na Série A do Campeonato Brasileiro. A classificação histórica para a final contra o era um dos pontos altos do time catarinense e a grande chance de marcar seu nome na história do futebol da América do Sul.

No entanto, a queda do avião que transportava jogadores, comissão técnica e diversos jornalistas de emissoras do país para o primeiro jogo da decisão, na , fez com que o Brasil e o mundo chorassem pela tragédia com a equipe da Chapecoense.

Uma semana após o acidente, a Conmebol confirmou que aceitou o pedido do -COL e declarou a equipe catarinense como a campeã da Copa Sul-Americana de 2016.

Torcedores e simpatizantes da Chapecoense poderão relembrar a classificação histórica da equipe catarinense para a final da Copa Sul-Americana de 2016, com os dois jogos das semifinais sendo reprisados neste fim de semana.

A CAMPANHA DA CHAPECOENSE NA COPA SUL-AMERICANA DE 2016

RODADA JOGO Segunda fase (ida) Cuiabá 1 x 0 Chapecoense Segunda fase (volta) Chapecoense 3 x 1 Cuiabá Oitavas de final (ida) Independiente 0 x 0 Chapecoense Oitavas de final (volta) Chapecoense 0 (5) x (4) 0 Independiente Quartas de final (ida) 1 x 0 Chapecoense Quartas de final (volta) Chapecoense 3 x 0 Junior Barranquilla Semifinal (ida) 1 x 1 Chapecoense Semifinal (volta) Chapecoense 0 x 0 San Lorenzo Fina Atlético Nacional x Chapecoense

ARTILHEIROS DA CHAPECOENSE NA SUL-AMERICANA DE 2016



Foto: Getty Images

Ananias foi o artilheiro da Chapecoense na Copa Sul-Americana de 2016 com dois gols. Ele foi o autor do gol de empate por 1 a 1 no primeiro jogo da semifinal, na .

Atrás do atacante ficaram Lucas Gomes, Bruno Rangel, Gil e Thiego, com um gol cada.

ELENCO DA CHAPECOENSE NA SUL-AMERICANA DE 2016



Allan Ruschel, um dos sobreviventes da queda do avião / Foto: Ricardo Duarte/Divulgação

Goleiros: Danilo, Follmann, Nivaldo.

Zagueiros: Rafael Lima, Neto, Marcelo, Demerson, Filipe Machado.

Laterais: Gimenez, Dener, Mateus Caramelo, Thiego.

Meias e volantes: Josimar, Gil, Matheus Biteco, Cléber Santana, Sérgio Manoel, Hyoran, Arthur Maia, Alan Ruschel, Neném.

Atacantes: Bruno Rangel, Ananias, Rafael Bastos, Tiaguinho, Canela, Lucas Gomes, Kempes, Martinuccio.

Técnico: Caio Júnior.

QUANDO SÃO AS REPRISES?

PRIMEIRO JOGO DA SEMIFINAL

JOGO San Lorenzo 1 x 1 Chapecoense DATA DO JOGO 2 de novembro de 2016 DATA DA REPRISE Sábado, 9 de maio de 2020 LOCAL El Nuevo Gasómetro - Argentina HORÁRIO DA REPRISE 16h (de Brasília)

SEGUNDO JOGO DA SEMIFINAL

JOGO Chapecoense 0 x 0 San Lorenzo DATA DO JOGO 23 de novembro de 2016 DATA DA REPRISE Domingo, 10 de maio de 2020 LOCAL Arena Condá - Santa Catarina, Brasil HORÁRIO DA REPRISE 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Sirli Freitas / Chapecoense

O primeiro jogo da semifinal terá transmissão do DAZN neste sábado (9), com narração de Giovani Martinello e comentários de Rafa Oliveira.

No domingo (10), o torcedor também poderá relembrar no DAZN o empate sem gols que garantiu a classificação para a grande final, com narração de Giovani Martinello e comentários de Rafa Oliveira, além de Jakson Follmann, ex-goleiro da Chapecoense que sobreviveu à tragédia daquele ano e atualmente é embaixador do clube.