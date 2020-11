Por onde andam os sobreviventes do voo da Chapecoense?

A Goal te conta como e onde estão os seis sobrevivente do acidente que matou 71 pessoas, em 2016

Quase quatro anos após o acidente fatal com o avião da Chapeconese, a Goal te mostra onde e como estão os seis únicos sobrevoventes da tragédia que abalou o mundo do futebol em 2016. Dos três jogadores, apenas um segue atuando.

Ao todo foram seis sobreviventes do acidente com o vô da LaMia, com destino à Colôbia. Os jogadores Neto, Alan Ruschel e Jackson Follmann, o jornalista Rafael Henzel e os tripulantes Ximena Suárez e Erwin Tumiri.

Um ano após o acidente, a Goal fez um apanhado sobre os sobreviventes, hoje atualizamos as informações.

NETO

(Foto: /Divulgação)

Em dezembro de 2019, em entrevista ao NSC TV , o jogador anunciou a aposentadoria dos gramados aos 34 anos. Neto admitiu que as dores que sentia eram maiores do que o prazer de jogar futebol.

Porém, ele não tinha intenções de abandonar o epsorte por completo. À época, disse pretenia continuar ajudando o clube, mas na parte administrativa, e em seguida assumiu o carho de superintendente de futebol tendo como principal missão ajudar a intermediar o diálogo entre diretoria e futebol.

Ele foi o último dos sobreviventes do acidente a ser resgatado e ficou duas semanas internado na . Em março de 2019, Neto até voltou a treinar com bola, mas nunca chegou a voltar aos gramados. O único jogo que fez desde o acidente foi um amistoso beneficente em prol das famílias da vítimas.

Além da função no clube, o zagueiro também se dedica à defesa das famílias e das vítims do acidente, que seguem buscando justiça.

ALAN RUSCHEL

(Foto:Sirli Freitas/Chapecoense/Divulgação)

Ruschel foi o primeiro sobrevivente a ser resgatado, ele sofreu compressão na tíbia, abdominal e fratura da vértebra 10. Dos três jogadores, foi o primeiro a voltar a treinar com bola.

Aos 31 anos, o lateral esteve emprestado ao na temprada de 2019, mas voltou à em 2020. Hoje, Ruschel é capitão do time catarinense e, desde o retorno, conquistou o título Catarinense de 2020 pela equipe.

Em 17 de janeiro de 2019 nasceu seu primeiro filho, Lucca.

JACKSON FOLLMANN

(Foto:TV Globo/Reprodução)

Depois do acidente, Follmann teve que se aposentar do futebol por ter perdido uma de suas pernas, mas continuou na Chapecoense como embaixador do time.

O ex-goleiro chegou a fazer parte da equipe de comentaristas da FoxSports por um período e voltou a se destacar em 2019, no reality musical da TV Globo, o PopStar, do qual acabou sendo o campeão. Durante a participação no programa, Follmann constantemente faz homenagens aos companheiros que perdeu no acidente.

Após o programa, o ex-jogador gravou um áblum e segue sendo palestrante. Em 8 de fevereiro de 2020 celebrou o nascimento de seu primeiro filho, Joaquim.

RAFAEL HENZEL

(Foto:NELSON ALMEIDA/AFP/Getty)

O narrador Rafael Henzel foi o único jornalista que sobreviveu à queda do avião. Ele seguiu a carreira de narrador e continuou a cobrir o dia-a-dia da Chapecoense, mas em 26 de março de 2019 morreu em decorrência de um infarto , sofrido enquanto jogava bola com os amigos. Henzel tinha 45 anos e deixou a esposa e um filho.

XIMENA SUÁREZ

(Foto:Econoticias)

Após o acidente, Ximena lançou um livro relatando sua experiência na tragédia e, em 2020, completou um novo treinamento e voltou a ser comissária de bordo. À ESPN , contou que manteve contato com Neto e Rafale Henzel, até sua morte.

ERWIN TUMIRI

(Foto:N/A)

O técnico em vôo decidiu viver longe da mídia, hoje ele é piloto particular na e está estudando para ser piloto comercial