Quando e onde será o próximo jogo do Palmeiras?

Depois das negativas em São Paulo e em Minas Gerais, o jogo atrasado da terceira rodada foi marcado para Volta Redonda, no Rio de Janeiro

O jogo atrasado da terceira rodada do Campeonato Paulista, entre São Bento e Palmeiras, foi novamente marcado pela Federação Paulista de Futebol. Depois do impedimento para que a partida fosse realizada em Belo Horizonte, Volta Redonda foi o lugar escolhido para receber o confronto.

Por estar envolvido nas finais da Copa do Brasil, o Palmeiras não conseguiu disputar a partida contra o São Bento na data previamente marcada, no início de março. Depois, por causa das medidas de prevenção à pandemia, o jogo também não pode ser realizado na data alternativa da FPF, que não desistiu de realizar o jogo.

Tentando encontrar alternativas para que o Paulistão não fosse paralisado, a Federação tentou levar o jogo a Belo Horizonte, porém, de última hora, o Governo de Minas Gerais barrou partidas de times de fora do território estado. Mesmo com nova negativa, a FPF insistiu na realização de alguns jogos, e conseguiu achar um palco para o jogo do Palmeiras, assim como fez com Mirassol x Corinthians.

São Bento e Palmeiras se enfrentam nesta quarta em Volta Redonda (RJ) | https://t.co/DkFlSmpdgh#FutebolPaulista #Paulistao pic.twitter.com/gy0azms5nF — Paulistão Sicredi 2021 (@Paulistao) March 23, 2021

Depois da tentativa frustrada de levar o jogo para Minas Gerais, a FPF conseguiu se acertar com a Prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Rio de Janeiro para que os times se enfrentem no Estádio Raulino de Oliveira, na quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília). Segundo a Federação, o intuito ao realizar o jogo é "minimizar os impactos no calendário das equipes mais afetadas com esta situação",

A medida, porém, não agradou muita gente. O jogador Felipe Melo, por meio de uma postagem irônica em suas redes sociais, se colocando contra a realização da partida, ironizado. "Em outros estados não tem mais vírus?". A Fedração, por outro lado, garantiu que todos os protocolos se segurança serão mantidos. "

Então em em outros estados não tem mais vírus? A gente não pode jogar em SP, mas pode jogar fora de SP? É isso mesmo? Avisem aí, pra eu levar minha família pra lá! #queJesusnosguarde — Felipe Melo (@_felipemelo_) March 22, 2021

Além do jogo do Verdão, a partida entre Mirassol x Corinthians, válida pela quinta rodada do Paulista, também será no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O jogo será nesta terça-feira (23), às 21h (de Brasília).

Um dia antes da remarcação dos jogos, a FPF havia confirmado a suspensão dos jogos das rodadas 5, 6 e 7 do Paulistão.