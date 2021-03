O que acontece com o Paulistão após decisão do governo Dória?

Esportes coletivos no estado de São Paulo estão proibidos a partir do dia 15 de março

O governador João Dória (PSDB) anunciou na tarde desta quinta-feira (11) em coletiva de imprensa a paralisação do Campeonato Paulista por duas semanas, entre os dias 15 e 30 de março. A decisão vem em conjunto com novas medidas adotadas pelo estado para conter o avanço do coronavírus, que registra seus níveis mais alarmantes em São Paulo desde o início da pandemia.

A decisão de paralisar o Paulistão faz parte da "fase emergencial do Plano São Paulo", conforme anunciado por João Dória, e entrará em vigor a partir do dia 15 de março. Assim, o duelo desta quinta (11) entre Palmeiras e São Caetano, assim como a 4ª rodada do campeonato, prevista para o final de semana, seguem normalmente.

"Para este fim de semana, as partidas programadas estão preservadas. Seguiremos em bom diálogo com a Federação Paulista de Futebol. O presidente Reinaldo Bastos (da FPF) é uma pessoa de excepcional diálogo, construtivo nas suas abordagens, e ele ampara bastante bem suas considerações em um comitê que o assessora. Continuaremos a dialogar com a Federação Paulista de Futebol", disse Dória durante a coletiva.

"Estamos em uma fase emergencial. Tem prejuízo para todos os setores. Tem um sofrimento para toda a sociedade, toda a atividade econômica. Em relação ao futebol, estamos atendendo a um ofício, uma recomendação do Ministério Público Estadual. Isso fugiu da nossa alçada", completou José Medina, do centro de contingência do coronavírus.

A decisão não agradou a Federação Paulista de Futebol, que acredita ter total segurança para seguir com a disputa da competição, mas ainda não se pronunciou oficialmente sobre a decisão do governo. Com a paralisação do Paulistão foi confirmada, a entidade já estuda realizar os jogos do campeonato em outro estado, conforme antecipado pela Goal.

Enquanto isso, a CBF soltou uma nota oficial na última quarta-feira (10), junto aos clubes e as federações, assegurando a continuidade das competições nacionais. Ciente da paralisação do futebol em São Paulo, a Conmebol também reforçou que não irá interromper a Libertadores. O Santos, por exemplo, disputa o segundo jogo da segunda fase da Pré-Libertadores contra o Deportivo Lara na terça-feira (16), na Venezuela.

Na coletiva de imprensa do governador João Dória não ficou claro, no entanto, se os treinos estão liberados nos centros de treinamentos dos clubes. Conforme foi anunciado, estão proibídas todas as atividades esportivas coletivas em São Paulo.

Até esta quarta-feira (10), São Paulo havia registrado 62.570 mortes por Covid-19 e mais de 2 milhões de casos. O ocupação de UTI está em 83% no Estado.

O Campeonato Paulista tem o Corinthians como líder do Grupo A, com cinco pontos em três jogos. Na sequência, aparecem Santo André (com os mesmos cinco pontos), Inter de Limeira (três pontos) e Botafogo-SP (um ponto).

No Grupo B, São Paulo e Ferroviária estão com sete pontos, com vantagem para o Tricolor no saldo de gols. Ponte Preta (um ponto) e São Bento (que ainda não pontuou) completam a chave. O Ituano lidera o Grupo C também com sete pontos. Red Bull Bragantino (cinco), Novorizontino (2) e Palmeiras (1) aparecem na sequência. A situação do Grupo D é a seguinte: Mirassol (cinco pontos), Guarani (quatro), Santos (dois) e São Caetano (um).