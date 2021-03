Quais jogos do Paulistão foram suspensos e quando eles serão disputados?

A FPF anunciou de maneira oficial que a próxima rodada da competição não acontecerá nos dias previstos

É oficial: o futebol paulista está paralisado devido à pandemia do coronavírus. Após a reunião realizada nesta quinta-feira (18), a Federação Paulista de Futebol anunciou de maneira oficial a suspensão da quinta rodada da competição, que estava prevista para acontecer no próximo final de semana, nos dias 20 e 21 de março.

A primeira intenção da Federação era realizar as partidas em outros estados, após a proibição do governo, mas a entidade não conseguiu acertar a mudança de sede a tempo. Assim, a possibilidade, ao menos para esse próximo final de semana, está descartada.

Outra possibilidade que teria sido levantada durante a reunião seria ir à justiça comum para tentar garantir o direito de realizar as partidas do Campeonato Paulista no estado de São Paulo. Por nove votos a sete, porém, os clubes decidiram não entrar na justiça.

Assim, os jogos da quinta rodada ficam, neste momento, suspensos, sem data para acontecer. Enquanto isso, a FPF segue tentando procurar novos centros para a rodada do meio de semana - a paralisação adotada pelo governo prevê que as atividades esportivas fiquem suspensas até o dia 30 de março.

O destaque fica para o clássico Choque-Rei. O jogo, previsto para o próximo sábado (20), não tem data para acontecer no momento. E com calendário cheio, tanto o Palmeiras quanto o São Paulo terão dificuldades para encaixarem o duelo no prosseguimento da temporada. Confira a lista das partidas que estão suspensas até o momento:

Quinta rodada do Paulistão

Palmeiras x São Paulo - inicialmente marcado para 20 de março de 2021

Ferroviária x Guarani - inicialmente marcado para 20 de março de 2021

Ponte Preta x Santos - inicialmente marcado para 20 de março de 2021

Ituano x Botafogo - inicialmente marcado para 20 de março de 2021

Santo André x São Bento - inicialmente marcado para 21 de março de 2021

Mirassol x Corinthians - inicialmente marcado para 21 de março de 2021

São Caetano x Novorizontino - inicialmente marcado para 21 de março de 2021

Inter de Limeira x Red Bull Bragantino - inicialmente marcado para 22 de março de 2021

Sexta rodada do Paulistão (a FPF ainda procura realizar as partidas em outros estados)

Botafogo-SP x Palmeiras - inicialmente marcado para 24 de março de 2021

Corinthians x Ituano - inicialmente marcado para 24 de março de 2021

Novorizontino x Ferroviária - inicialmente marcado para 24 de março de 2021

Ponte Preta x Guarani - inicialmente marcado para 24 de março de 2021

Red Bull Bragantino x Mirassol - inicialmente marcado para 24 de março de 2021

Santos x Inter de Limeira - inicialmente marcado para 24 de março de 2021

São Bento x São Caetano - inicialmente marcado para 24 de março de 2021

São Paulo x Santo André - inicialmente marcado para 24 de março de 2021

Sétima rodada do Paulistão (a FPF ainda procura realizar as partidas em outros estados)

Corinthians x São Bento - inicialmente marcado para 28 de março de 2021

Ferroviária x Santo André - inicialmente marcado para 28 de março de 2021

Guarani x Palmeiras - inicialmente marcado para 28 de março de 2021

Inter de Limeira x Ituano - inicialmente marcado para 28 de março de 2021

Mirassol x Botafogo-SP - inicialmente marcado para 28 de março de 2021

Novorizontino x Santos - inicialmente marcado para 28 de março de 2021

São Caetano x Ponte Preta - inicialmente marcado para 28 de março de 2021

São Paulo x Red Bull Bragantino - inicialmente marcado para 28 de março de 2021

O Campeonato Paulista estava previsto para terminar no dia 23 de maio de 2021, uma semana antes do início do Brasileirão. Com a paralisação, porém, essa data, em tese, teria que ser readaptada: existem apenas três semanas restantes em que não teremos rodada dupla (jogos do Paulistão tanto no meio quanto no final de semana). O problema é que times como Palmeiras, São Paulo e Santos(Libertadores), Corinthians e Red Bull Bragantino (Copa do Brasil e Copa Sul-Americana) e Mirassol e Ponte Preta (Copa do Brasil) terão partidas a realizar nessas datas.