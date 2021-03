Quando e onde será o próximo jogo do Corinthians?

Com a proibição de partidas de futebol em São Paulo, Alvinegro deve atuar no Rio de Janeiro em partida válida pelo Paulistão

O futebol no estado de São Paulo está paralisado. Desde o dia 15 de março, quando o governador João Dória (PSDB) endureceu as medidas para contenção do agravamento da Covid-19, esportes coletivos estão proibídos em território paulista, a princípio, até o dia 30 do mesmo mês.

Desde o anúncio do governo, a Federação Paulista de Futebol está tentando encontrar alternativas para dar sequência ao Campeonato Paulista. Embora a FPF tenha tentado reverter a decisão do governador, a ideia de transferir as partidas para outro estado foi a mais ventilada e a entidade a colocou em prática para o próximo jogo do Corinthians na competição.

Mirassol e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira, 23 de março, às 21h (de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. A partida é válida pela quinta rodada do Paulistão.

O jogo foi confirmado pela FPF horas depois do anúncio da própria federação de suspensão dos jogos das rodadas 5, 6 e 7 do Campeonato Paulista. A partida entre São Bento e Palmeiras, válida pela terceira rodada, também acontecerá em Volta Redonda. O jogo chegou a ser confirmado e desmarcado para Belo Horizonte antes da decisão final da entidade paulista.

Será o segundo jogo consecutivo do Mirassol fora de seu estádio. Antes, o time mandou a partida contra o Red Bull Bragantino, pela Copa do Brasil, em Cariacica, no Espírito Santo. Eduardo Baptista não terá problemas para escalar seus titulares.

Pelo lado Alvinegro, Matheus Vital, principal arma ofensiva do Corinthians nesta temporada de 2021, passará por uma artroscopia no joelho direito nesta terça e será desfalque. Ele deve ser substituído por Otero.