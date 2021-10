Quando é o sorteio da final da Copa do Brasil 2021 para definir mando de campo?

Athletico-PR e Atlético-MG decidem o título da Copa do Brasil 2021 nos dias 12 e 15 de dezembro

A final da Copa do Brasil 2021, um dos troféus mais valorizados do país, já está decidida. O Athletico-PR e Atlético-MG se enfrentam valendo um dos títulos mais bem pagos do futebol brasileiro.

O Galo, que passou sem dificuldades pelo Fortaleza, levou a melhor nas duas partidas da semifinal, com uma vitória por 4 a 0 em casa e um 2 a 1 fora. Já o Athletico-PR, que passou pelo Flamengo, conseguiu um excelente resultado ao bater o Flamengo por 3 a 0 no Maracanã, após um empate por 2 a 2 no jogo da ida.

Com isso, os dois jogos da final da Copa do Brasil acontecerão nos dias 12 e 15 de dezembro, provavelmente no Mineirão e na Arena da Baixada.

Agora, muitos torcedores começam a se perguntar quando será o sorteio para definir o mando de campo dos jogos da final, a Goal te mostra.

Quando será o sorteio do mando de campo da final da Copa do Brasil?

Com os times e as datas da final decidida, resta apenas realizar o sorteio dos mandos. Conforme apurou a reportagem da Goal, a CBF pretende realizar o sorteio do mando de campo da final da Copa do Brasil no dia 4 de novembro, embora a entidade não tenha confirmado oficialmente a data.

(Foto: Gustavo Oliveira/athletico.com.br)

Para a definição dos mandos da semifinal, por exemplo, a organização realizou o sorteio uma semana depois das partidas de volta das quartas de final. Com isso, a entidade deve manter o mesmo padrão para o sorteio desses jogos.

Vale lembrar que na Copa do Brasil não existe mais o critério do gol marcado fora de casa, ou seja, caso aconteça empates com gols na decisão, por exemplo, a disputa termina nos pênaltis para o Furacão e o Galo.