Veja quando serão disputados os dois jogos da decisão do torneio

Valendo um dos troféus mais valorizados do país, uma vaga para a Libertadores e muito dinheiro, a final da Copa do Brasil está se aproximando e promete trazer dois grandes confrontos.

Isso porque temos quatro dos principais times brasileiros na temporada vivos na semifinal: o todo-poderoso Flamengo, o Atlético-MG, líder do Brasileirão, o Athletico-PR, finalista da Sul-Americana, e o surpreendente Fortaleza.

Pode bater a dúvida, então, já pensando no retorno da torcida aos estádios: quando será a final da Copa do Brasil? A Goal te traz todos os detalhes:

Quando é a final da Copa do Brasil?

O Palmeiras foi o último campeão da Copa do Brasil, mas ficou no caminho contra o CRB (Foto: Getty Images)

Conforme anunciado pela CBF, os dois jogos da final da Copa do Brasil acontecerão nos dias 12 e 15 de dezembro.

O primeiro jogo da decisão, então, acontecerá exatamente uma semana após o término do Brasileirão, no dia 5 do mesmo mês. Três dias depois, os times voltarão a se reecontrar para o segundo decisivo jogo da final.

Ainda não existe definição quanto aos estádios onde a final será disputada, logicamente, já que não temos os classificados.

Como o último jogo da seleção brasileira pelas Eliminatórias Sul-Americanas em 2021 será em novembro, os dois times classificados não serão desfalcados pela seleção para os confrontos.