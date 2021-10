Fortaleza x Atlético-MG AO VIVO: siga a semifinal da Copa do Brasil em tempo real

Pelo discurso adotado no fim de semana, Cuca não deve fazer grandes modificações no time titular. Segue sem poder contar com Mariano na lateral direita. Nathan Silva não pode atuar, e Réver é o substituto natural. Allan forçou o terceiro amarelo e Tchê Tchê desponta como dono da vaga. Alan Franco, opção para a função, está relacionado. Zaracho está pendurado, e pode ser poupado. Se Hulk ficar no banco, Diego Costa faz a função. Quem não joga é Savarino, com dor no púbis.