Final da Copa do Brasil 2021: data, horário, onde assistir e tudo sobre Atlético-MG x Athletico

Na quarta-feira (27), os dois finalistas do campeonato nacional foram definidos; Galo e Furacão já tem datas para se enfrentarem; confira os detalhes

Nesta quarta-feira (27), os finalistas da Copa do Brasil foram definidos: o Atlético-MG derrotou o Fortaleza em grande agregado por 6 a 1 e avançou para a final; e o adversário do Galo será o Athletico, que venceu o Flamengo no Maracanã por 3 a 0, após empate em 2 a 2 na Arena da Baixada.

Com dois bons placares e grandes classificações, um dos maiores candidatos ao título do Brasileirão 2021 e o finalista da Copa Sul-americana realizam dois duelos de ida e volta no mês de dezembro, nos dias 12 e 15, para disputarem a corrida pelo título nacional.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Mais artigos abaixo

A Goal te mostra cada detalhe da última fase da Copa do Brasil.

Em que dias ocorre a final da Copa do Brasil 2021?

(Foto: Pedro Souza / Atlético)

Os jogos de ida e volta da competição estão marcados para 12 e 15 de dezembro, sete e dez dias após o final do Campeonato Brasileiro.

Em que horário ocorre a final da Copa do Brasil 2021?

(Foto: Gustavo Oliveira/athletico.com.br)

Não há horário definido até o momento para os dois jogos da final. Por serem num domingo (12) e numa quarta-feira (15), os duelos possivelmente serão 16h, no primeiro dia, e entre 19h e 22h para o segundo.

Onde assistir à final da Copa do Brasil 2021?

(Foto: André Mourão/Foto FC)

Os jogos da Copa do Brasil 2021 são de direito da TV Globo, SporTV e Premiere, como foram transmitidos os jogos até agora. Para a final, não será diferente, já que os duelos terão grande possibilidade de serem colocados ao vivo na rede aberta e televisão por assinatura para todo o Brasil.

SporTV - quais são os números dos canais em cada operadora?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 SKY HD: 436, 437, 438 e 439

436, 437, 438 e 439 CLARO TV: 36, 37, 38 e 39

36, 37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538, 539 e 724

537, 538, 539 e 724 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

Onde será a final da Copa do Brasil 2021?

(Foto: Athletico-PR/Divulgação)

Como acontecem jogos de ida e volta, os duelos ocorrem com grande probabilidade no Mineirão e na Arena da Baixada. Ainda não há ordem de onde será o primeiro e segundo duelo.

Para definir onde seriam cada um dos duelos das semifinais, por exemplo, a CBF esperou uma semana para realização do sorteio. A data apurada pela Goal é do dia 4 de novembro, praticamente o prazo esperado de sete dias.