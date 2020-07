Quando é o próximo jogo do São Paulo?

O Tricolor volta aos gramados pelo Paulistão; veja as datas e horários das partidas

O Dinizismo está de volta! Depois de um longo período de paralisação, devido à pandemia do coronavírus Covid-19, o volta aos gramados pelo diante do Red Bull , já classificado para a segunda fase e como um dos grandes favoritos ao título da competição.

Sem Antony, negociado com o Ajax, o Tricolor retornará com uma novidade entre os titulares: Pablo deve ganhar a posição do garoto jogando pelo lado direito do ataque, ainda que Diniz esteja testando outras alternativas como Éverton, Gabriel Sara e Paulinho Boia.

Classificado no Paulistão, brigando pela vaga na Libertadores e esperando para estrear no Brasileirão e na Copa do , o clube tenta quebrar uma fila que já dura oito anos sem conquistas nos profissionais e conta com um time que vinha em boa fase para fazer isso.

Confira os próximos jogos do São Paulo!

Quando o São Paulo joga pelo Paulistão?

O São Paulo tem mais dois jogos antes do final da primeira fase do : enfrenta o Red Bull Bragantino e o Guarani.

A um ponto da liderança na classificação geral, o Tricolor vinha em boa fase na competição, mesmo tendo sido prejudicado pela arbitragem em algumas ocasiões. No útlimo jogo antes da paralisação, o clube derrotou o de virada por 2 a 1, com dois gols de Pablo. Arthur Gomes fez o gol do .

Confira datas e horários dos próximos jogos do São Paulo no Paulistão:

23/07 (quinta-feira), às 20h (de Brasília): São Paulo x Red Bull Bragantino (Morumbi)

26/07 (domingo), às 16h (de Brasília): Guarani x São Paulo (Vila Belmiro)

Quando o São Paulo estreia pelo Brasileirão?

Sexto colocado na edição de 2019, o São Paulo manteve o elenco e viu o time crescer de produção com mais tempo de treinamentos para Fernando Diniz. Agora, tenta brigar pelo título da competição.

A estreia do Tricolor pelo Brasileirão acontecerá de 8 a 10 de agosto, diante do , fora de casa. Ainda não foi divulgada a data oficial da estreia do clube, nem o horário.

Quando o São Paulo volta na Libertadores?

A Conmebol marcou o retorno da da América para o próximo dia 27 de setembro. Assim, o São Paulo deve retornar na competição neste período.

Segundo colocado no Grupo D, um dos mais equilibrados do torneio até o momento, o Tricolor tem uma parada dura, depois de perder para o Binacional na altitude peruana e derrotar a LDU no Morumbi: receberá o , o atual vice-campeão da competição.

Confira os próximos jogos do São Paulo na Libertadores:

Sem data definida: São Paulo x River Plate (Morumbi)

Sem data definida: LDU x São Paulo ( )

Sem data definida: River Plate x São Paulo ( )

Sem data definida: São Paulo x Binacional (Morumbi)

Quando o São Paulo estreia na Copa do Brasil?

O São Paulo, por estar classificado à Libertadores, só estreia na Copa do Brasil nas oitavas de final. Assim, ainda não tem adversário definido na competição, atualmente na terceira fase.