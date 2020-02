Antony no Ajax: quanto o São Paulo vai ganhar com o negócio?

Atacante deixa o Morumbi somente no meio do ano; Tricolor deve receber até R$ 134 milhões pela venda do jogador

O acertou a venda de um dos seus principais jogadores. O chegou a um acordo com o por Antony que pode render ao clube até R$ 134 milhões. O atacante se apresenta ao clube holandês somente no meio do ano, quando a janela de transferências europeias reabre. Até lá, ele segue com o time de Fernando Diniz.

A negociação só foi para frente depois de um acordo entre os dois clubes sobre como o pagamento será realizado. Conforme noticiou o GloboEsporte.com, São Paulo e Ajax se acertaram da seguinte forma:

O Ajax pagará 16 milhões de euros (R$ 74,5 milhões) por Antony e mais 6 milhões de euros (R$ 28 milhões) caso o jogador cumpra metas estipuladas pelos holandeses. Além disso, o clube comprou os 20% dos direitos econômicos restantes de David Neres, que pertenciam ao São Paulo. O Tricolor ainda fica com 20% de uma futura venda de Antony por mais de 16 milhões de euros.

Precisando de dinheiro em caixa, o clube do Morumbi recebe R$ 33 milhões à vista e R$ 75 até o final do ano. No ano passado, o balanço financeiro apontou um déficit de R$ 180 milhões e a diretoria já contava com a venda do jogador para equilibrar as contas.

O desejo do Ajax por Antony não é novidade. No começo do ano, os holandeses ofertaram 25 milhões de euros (R$ 116 milhões), mas a forma como o São Paulo receberia o dinheiro não agradou: 15 milhões de euros seriam fixos pelo atacante, 5 milhões de euros de bônus e os 5 milhões restantes referentes aos 20% de David Neres.

O atacante de 19 anos foi cobiçado por outros gigantes europeus desde que estreou no profissional do São Paulo em setembro de 2018. No meio do ano passado, o tentou sua contratação, mas o São Paulo não aceitou a oferta de 20 milhões de euros (R$ 93 milhões), que seria paga em cinco anos. Durante a última janela de transferências, foi a vez do Borussia Dortmund receber um "não" do Tricolor após propor 15 milhões de euros (R$ 70 milhões) pelo jogador.

Antony chegou ao São Paulo em 2011, com 11 anos de idade, e conquistou diversos títulos nas categorias de base do clube. O mais importante foi a , em 2019. No profissional, ele disputou somente 45 jogos e marcou seis gols. Ele deve fazer sua estreia na temporada com a camisa são paulina neste sábado, contra o Corinthians, no Morumbi - ele estava com a seleção sub-23 no Torneio Pré-Olímpico.